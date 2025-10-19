قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تمنع جماهير «مكابي تل أبيب» من حضور مباراة «أستون فيلا».. لهذه الأسباب
«اللي مش عايز ميجيش».. أحمد سعد يُعلن موعد حفله القادم في ألمانيا
بجوار المطرانية.. حريق يلتهم قطعة أرض زراعية بطريق أخميم في سوهاج |صور
كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
«قطة» يكشف سر عصبية يورشيتش على خط الملعب

رباب الهواري

كشف أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز، عن السبب الحقيقي وراء العصبية الظاهرة على وجه مدرب الفريق كرونسلاف يورشيتش أثناء المباريات. 

وقال في تصريحاته لبرنامج “جمهور التالتة” مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر، إن المدرب أوضح للاعبين أنه يتعمد الانفعال والتحدث بصوت عالٍ خلال اللقاءات حتى يُحفّز الفريق.

 وذكر يورشيتش للاعبيه: “أنا بتعصب على الخط وبفضل أتكلم وممكن حد فيكوا يزعل، بس ده بسبب إن الفرق الجماهيرية بتستمد حماسها من المدرج، وإحنا مفيش حد بيشجعنا يخليكوا تفوقوا.”


 وبحسب قطة، فإن المدرب يرى أن غياب الدعم الجماهيري المباشر عن بيراميدز يجعله يحاول تعويض هذا الدور بنفسه من الخطوط الجانبية، بهدف رفع التركيز والروح القتالية للاعبين.

تقدير خاص لشيكابالا

وخلال حديثه تطرق أحمد عاطف إلى رأيه في محمود عبد الرازق شيكابالا، القائد السابق لنادي الزمالك. وأكد قطة أن شيكابالا بالنسبة له شخصية استثنائية، قائلاً: “شيكابالا أسطورة وأنا بحبه جدا، وهو حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي.”

إنجازات بيراميدز تتصاعد

واصل نادي بيراميدز ترسيخ نفسه كقوة صاعدة في كرة القدم الإفريقية والعربية، بعدما رفع رصيده من الألقاب إلى أربعة بطولات خلال فترة قصيرة.

لقب أول تاريخي في كأس مصر 2024

نجح بيراميدز في حصد أول بطولة له بشكل رسمي عندما توّج بكأس مصر عام 2024 على حساب نادي زد، بعد سلسلة إخفاقات في النهائيات منذ 2019.

دوري أبطال إفريقيا.. بداية الأمجاد القارية

حقق النادي لقب دوري أبطال إفريقيا ليكون ثاني ألقابه العامة وأول تتويج قاري في تاريخه، ما مثّل نقطة تحول كبيرة في مسيرة الفريق.

كأس القارات الثلاثة على حساب أهلي جدة

تابع بيراميدز تألقه بحصد لقب كأس القارات الثلاثة بعد التفوق على أهلي جدة، ليؤكد قدرته على المنافسة خارج الحدود المحلية.

السوبر الإفريقي.. اللقب الرابع والثاني قارياً

أضاف الفريق اللقب الرابع لتاريخه والثاني إفريقيا بعدما فاز على نهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي مساء اليوم، مواصلاً كتابة تاريخ جديد للنادي السماوي


 

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

المستشار عصام الدين فريد

بعد انتخابه رئيسا للشيوخ.. من هو المستشار عصام الدين فريد؟

الفنان عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر لوزير خارجية المالديف: مستعدون لتدريب أئمة المالديف في أكاديمية الأزهر العالمية

المشاكل الزوجية

هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لأنه لا يصلي؟.. الإفتاء تجيب

الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف

سلامة داود: بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم تكشف عن أسرار دقيقة في إسناد الأفعال بين الحقيقة والمجاز

بالصور

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

