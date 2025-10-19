«قطة» يكشف سر عصبية يورشيتش على خط الملعب

كشف أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز، عن السبب الحقيقي وراء العصبية الظاهرة على وجه مدرب الفريق كرونسلاف يورشيتش أثناء المباريات.

وقال في تصريحاته لبرنامج “جمهور التالتة” مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر، إن المدرب أوضح للاعبين أنه يتعمد الانفعال والتحدث بصوت عالٍ خلال اللقاءات حتى يُحفّز الفريق.

وذكر يورشيتش للاعبيه: “أنا بتعصب على الخط وبفضل أتكلم وممكن حد فيكوا يزعل، بس ده بسبب إن الفرق الجماهيرية بتستمد حماسها من المدرج، وإحنا مفيش حد بيشجعنا يخليكوا تفوقوا.”



وبحسب قطة، فإن المدرب يرى أن غياب الدعم الجماهيري المباشر عن بيراميدز يجعله يحاول تعويض هذا الدور بنفسه من الخطوط الجانبية، بهدف رفع التركيز والروح القتالية للاعبين.

تقدير خاص لشيكابالا

وخلال حديثه تطرق أحمد عاطف إلى رأيه في محمود عبد الرازق شيكابالا، القائد السابق لنادي الزمالك. وأكد قطة أن شيكابالا بالنسبة له شخصية استثنائية، قائلاً: “شيكابالا أسطورة وأنا بحبه جدا، وهو حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي.”

إنجازات بيراميدز تتصاعد

واصل نادي بيراميدز ترسيخ نفسه كقوة صاعدة في كرة القدم الإفريقية والعربية، بعدما رفع رصيده من الألقاب إلى أربعة بطولات خلال فترة قصيرة.

لقب أول تاريخي في كأس مصر 2024

نجح بيراميدز في حصد أول بطولة له بشكل رسمي عندما توّج بكأس مصر عام 2024 على حساب نادي زد، بعد سلسلة إخفاقات في النهائيات منذ 2019.

دوري أبطال إفريقيا.. بداية الأمجاد القارية

حقق النادي لقب دوري أبطال إفريقيا ليكون ثاني ألقابه العامة وأول تتويج قاري في تاريخه، ما مثّل نقطة تحول كبيرة في مسيرة الفريق.

كأس القارات الثلاثة على حساب أهلي جدة

تابع بيراميدز تألقه بحصد لقب كأس القارات الثلاثة بعد التفوق على أهلي جدة، ليؤكد قدرته على المنافسة خارج الحدود المحلية.

السوبر الإفريقي.. اللقب الرابع والثاني قارياً

أضاف الفريق اللقب الرابع لتاريخه والثاني إفريقيا بعدما فاز على نهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي مساء اليوم، مواصلاً كتابة تاريخ جديد للنادي السماوي



