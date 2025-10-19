مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس

توّج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس، والذي استضافته مدينة إنديانا بوليس الأمريكية واختتمت منافساتها منذ قليل.

وجاء تتويج منتخب مصر باللقب عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، جاءت نتيجتها كالتالي: 19/25 ،25/22 ، 15/25 ، 21/25.

ومثل منتخبنا في البطولة اللاعبون :

هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ، عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ، مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى.

بقيادة الجهاز الفني المكون من : الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

وترأس بعثة منتخبنا بأمريكا الدكتور سامح سالم .

وكان مشوار منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في البطولة قد بدأ بالفوز على الهند ثم اليابان وأستراليا بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط نظيفة ، ثم الفوز على كرواتيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، قبل أن يتعثر أمام البرازيل بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد ، ثم يفوز على هولندا بثلاثة أشواط نظيفة ويتأهل للدور نصف النهائي ، ويفوز على كازاخستان أول المجموعة الأولى بثلاثة أشواط نظيفة، ثم يثأر من منتخب البرازيل في النهائي ،ويتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي أفضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في أعوام 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في أعوام 2006 و2010 و 2023 ، قبل التتويج بلقب اليوم ، بالإضافة لميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.