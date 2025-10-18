قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
اقتصاد

«آي صاغة»: تراجع الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين

ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أسبوع حافل سجلت فيه الأوقية مكاسب بلغت نحو 6% مدفوعة بتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة، ليسجل جرام عيار 21 نحو 5730 جنيهًا.

 بينما بلغت الأوقية في ختام الأسبوع 4254 دولارًا بعد أن لامست مستوى 4380 دولارًا، مرتفعة بمقدار 237 دولارًا خلال الأسبوع.

وسجل عيار 24 نحو 6549 جنيهًا، وعيار 18 4911 جنيهًا، وعيار 14 3820 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45,840 جنيهًا. 


وكان المعدن الأصفر قد فقد نحو 80 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة فقط، إذ افتتح عيار 21 عند 5820 جنيهًا وأغلق عند 5740 جنيهًا.


وأشار إمبابي إلى أن الذهب رغم التراجع الطفيف، لا يزال في مسار صاعد منذ بداية العام، إذ ارتفع بأكثر من 62%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ أزمة ليمان براذرز عام 2008.


أما الفضة، فقد تراجعت بنحو 5% من أعلى مستوياتها التاريخية، لكنها ما زالت تتداول فوق حاجز 50 دولارًا للأوقية.


وأوضح أن الذهب بدوره تراجع مؤقتًا بنحو 200 دولار دون مستوى 4200 دولارًا قبل أن يعاود الصعود فوق 4250 دولارًا، مدفوعًا بأجواء التهدئة بين الصين والولايات المتحدة.


وعالميًا، انخفض الذهب بنسبة 2% من أعلى مستوى تاريخي له عند 4379 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن «الرسوم الجمركية الثلاثية الأرقام المفروضة على الصين غير مستدامة»، ما عزز التفاؤل بتهدئة النزاع التجاري.


في المقابل، ارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات العشر سنوات بنحو ثلاث نقاط أساس إلى 4.01%، كما استقرت العائدات الحقيقية عند 1.72%، ما زاد من الضغط على المعدن النفيس.


وأكد التقرير أن تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية بعد تصريحات ترامب ساهم في تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ومن المنتظر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينج خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية لبحث مستقبل الاتفاق التجاري.


وعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم ألبرتو موسالم وكريستوفر والر ونيل كاشكاري، دعمهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، مع الالتزام باستهداف تضخم عند 2%، ويتوقع المستثمرون خفضين إضافيين بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر.


أما الأسبوع المقبل، فتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يقدم إشارات جديدة حول مسار التضخم وقرارات الفيدرالي القادمة.


ووفقًا لتقديرات بنوك الاستثمار، رفع HSBC توقعاته لمتوسط سعر الذهب في 2025 إلى 3455 دولارًا للأوقية، مع ترجيح بلوغ 5000 دولار في النصف الأول من 2026، بينما يتوقع ستاندرد تشارترد متوسط سعر عند 4488 دولارًا العام المقبل.


الذهب يتراجع مؤقتًا تحت ضغط ارتفاع العوائد والدولار، لكن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا بدعم من التوترات الجيوسياسية وتزايد المشتريات المؤسسية والبنكية.

أسعار الذهب منصة آي صاغة اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب في السوق العالمي سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

سكن لكل المصريين

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان

خلال الجولة

وزير الإسكان يتفقد مدن شرق القاهرة ويوجه برفع كفاءة البوابات والميادين

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

