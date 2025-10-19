خبير أثري: اكتشاف عملات أثرية بالإسكندرية يكتب فصل جديد من تاريخ المدينة

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن اكتشاف كبسولة رصاصية نادرة بها مجموعة من العملات التاريخية بمثابة كتابة فصل جديد من تاريخ الإسكندرية، نظرا لما تتمتع به من مكانه فريدة وعريقة في نفس الوقت، حيث نجد أن هذه العملات تمثل تراث هام جدا في تلك الفترة، والتنوع الموجود.

وأشار "عامر" أن هذا الكشف يمثل فترة في التنوع والتواصل بين الجاليات التي عاشت في مدينة الإسكندرية، حيث نجد أن الجاليات اليونانية لعبت دورا محوريا في مدينة الإسكندرية وقت تواجدها بها، كما ساهمت في تعزيز ثقافتهم عن طريق مزجها بالحضارة المصرية القديمة، حيث أنها إمتداد لها، وهذا يوضح لما مدي التأثر بها، والذي يمثل إسهامات وتدرج جميع مكونات المجتمع المصري القديم بشكل تدريجي.

وتابع "عامر" أن هذه العملات تمثل حقبة تاريخية هامه لمعرفة الكثير من الأسرار في تشكيل الهوية السكندرية في تلك الفترات، وسوف يتم عرض هذه المقتنيات بالمتحف اليوناني الروماني لتكون شاهدا علي هذه الحقبة الهامه والتاريخية لمدينة الإسكندرية.