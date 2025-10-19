بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور

اختتمت مساء اليوم بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة، والتي استضافتها صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز الرياضي نائباً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائبة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة تمثل إحدى البطولات المهمة على أجندة الاتحادين المصري والدولي، مشيراً إلى أن استضافة النسخة العاشرة بنجاح يعكس المكانة التي وصلت إليها مصر كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة البطولات الدولية بمختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح الوزير أن البطولة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الرياضات الفردية وتوسيع قاعدة الممارسة، إلى جانب توفير فرص الاحتكاك الدولي للاعبين المصريين لرفع مستواهم الفني والبدني استعداداً للمشاركات القارية والعالمية المقبلة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني على جهودها في تطوير اللعبة ونشرها بين الشباب، متوجهاً بالتهنئة للاعبة نور يسري على تحقيق الميدالية البرونزية، ومتمنياً للمنتخب الوطني مزيداً من النجاحات في الاستحقاقات القادمة.

كما أعربت النائبة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن سعادتها بنجاح النسخة العاشرة من البطولة ومستواها الفني والتنظيمي المتميز، مؤكدة أن إقامة مثل هذه البطولات على أرض مصر يعكس الثقة الدولية في قدرة الدولة المصرية على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأعلنت “حسني” أن إجمالي جوائز البطولة يبلغ نحو 10 آلاف دولار، تم توزيعها على الفائزين في مختلف المسابقات وهي: فردي رجال، فردي سيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، وزوجي مختلط.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين لاعبي 28 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها الجزائر، كندا، إنجلترا، فرنسا، الهند، إيطاليا، الإمارات، والسعودية، إلى جانب مصر البلد المستضيف.

وتمكنت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة من تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات، بعد مشوار مميز بدأتْه بالفوز على الكرواتية جيلينا بوشبرجر بنتيجة (2-1) في دور الـ32، ثم الفوز على البرتغالية ماريانا بايفا بالنتيجة ذاتها في ثمن النهائي، قبل أن تتغلب على السويسرية أنجا ستراوساك بنتيجة (2-0) في ربع النهائي، لتتأهل إلى نصف النهائي وتخسر أمام الهندية ميجانا ريدي بنتيجة (2-0).

واختُتمت البطولة وسط أجواء احتفالية مميزة بمشاركة المنتخبات واللاعبين، الذين أشادوا بحسن التنظيم وكرم الضيافة، مؤكدين تطلعهم للمشاركة في النسخ المقبلة من البطولة التي باتت إحدى أبرز المحطات على أجندة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.