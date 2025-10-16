قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

انطلاق منافسات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة

الريشة الطائرة
القسم الرياضي

انطلقت صباح اليوم، الخميس، منافسات دور ثمن نهائي "دور الـ16" من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة، والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وتقام اليوم اللقاءات الإقصائية في منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وصعد لثمن النهائي عدد جيد من لاعبي الفراعنة، حيث صعدت نور يسري لدور الـ16 في منافسات فردي السيدات.

أما زوجي الرجال فصعد كل من: "حمزة أحمد سعد وعمر عبد العزيز، محمود محمد ومحمد مصطفى كامل، أحمد علي البهنساوي وكريم عزت".

فيما شهدت منافسات زوجي السيدات تأهل عدد كبير من لاعبات مصر حيث صعدت كل من هنا زاهر وجنا الوزيري، وفريدة فكري وندى فكري، إضافة إلى جنا عبد القادر وجنا أشرف.

وأخيرًا فيما يخص منافسات الزوجي المختلط، فصعد كل من ضحى هاني وأدهم حاتم الجمال، وجنا عبد القادر وعبد الرحمن عبد الستار، وجنا فاخر ومعاذ حسن.

وأقيم مساء الثلاثاء الماضي حفل افتتاح البطولة، إضافة إلى إقامة لقاءات الدور التمهيدي من البطولة الدولية، والتي تشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها، لا سيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

وتشارك في البطولة 28 دولة وهي: "الجزائر – كندا – كرواتيا – قبرص – التشيك – إنجلترا – فرنسا – المجر – الهند – إيطاليا – لوكسمبورج – ماليزيا – موريشيوس – ميانمار – هولندا – باكستان – بولندا – البرتغال – المملكة العربية السعودية – سنغافورة – سلوفاكيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تركيا – الإمارات العربية المتحدة – أوغندا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكانت النائبة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري، أعلنت عن مجموع جوائز البطولة، والذي يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

الريشة الطائرة منتخب الريشة منتخب مصر منتخب الريشة الطائرة بطولة مصر الدولية للريشة

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

سهر الصايغ

سهر الصايغ من طب الأسنان إلى «لعدم كفاية الأدلة»

هيئة قصور الثقافة

إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مديري المواقع الثقافية بالمحافظات

بسنت شوقي وأسماء جلال

بسنت شوقي وأسماء جلال تستعدان لمهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

