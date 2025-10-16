انطلاق منافسات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة

انطلقت صباح اليوم، الخميس، منافسات دور ثمن نهائي "دور الـ16" من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة، والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وتقام اليوم اللقاءات الإقصائية في منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وصعد لثمن النهائي عدد جيد من لاعبي الفراعنة، حيث صعدت نور يسري لدور الـ16 في منافسات فردي السيدات.

أما زوجي الرجال فصعد كل من: "حمزة أحمد سعد وعمر عبد العزيز، محمود محمد ومحمد مصطفى كامل، أحمد علي البهنساوي وكريم عزت".

فيما شهدت منافسات زوجي السيدات تأهل عدد كبير من لاعبات مصر حيث صعدت كل من هنا زاهر وجنا الوزيري، وفريدة فكري وندى فكري، إضافة إلى جنا عبد القادر وجنا أشرف.

وأخيرًا فيما يخص منافسات الزوجي المختلط، فصعد كل من ضحى هاني وأدهم حاتم الجمال، وجنا عبد القادر وعبد الرحمن عبد الستار، وجنا فاخر ومعاذ حسن.

وأقيم مساء الثلاثاء الماضي حفل افتتاح البطولة، إضافة إلى إقامة لقاءات الدور التمهيدي من البطولة الدولية، والتي تشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها، لا سيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

وتشارك في البطولة 28 دولة وهي: "الجزائر – كندا – كرواتيا – قبرص – التشيك – إنجلترا – فرنسا – المجر – الهند – إيطاليا – لوكسمبورج – ماليزيا – موريشيوس – ميانمار – هولندا – باكستان – بولندا – البرتغال – المملكة العربية السعودية – سنغافورة – سلوفاكيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تركيا – الإمارات العربية المتحدة – أوغندا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وكانت النائبة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري، أعلنت عن مجموع جوائز البطولة، والذي يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".