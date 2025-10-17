قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في حالة عدم التخصيص.. كيفية تقديم تظلم للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم؟
مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
بريطانيا: الحكم بالسجن على 3نازيين خططوا لقتل ريشي سوناك وتعذيب إمام

ريشي سوناك
ريشي سوناك
فرناس حفظي

أصدرت محكمة بريطانية أحكاما على ثلاثة نازيين جدد أدينوا بالتخطيط لهجمات على مساجد ومعابد يهودية في البلاد، والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، وتعذيب إمام مسجد.

 أُلقي القبض على الثلاثة في فبراير/شباط 2024، ووُجهت إليهم أيضًا تهمة جمع معلومات قد تُساعد في أنشطة إرهابية.

 حُكم على بروغان ستيوارت (25 عامًا) بالسجن 11 عامًا، وماركو بيتزيتو (26 عامًا) بالسجن 10 أعوام، وكريستوفر رينغروز (35 عامًا) بالسجن ثماني سنوات.

أعلنت فرنسا، أمس الخميس، أنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى تمهيد الطريق لنشر قوة دولية في قطاع غزة.

وكان مستشاران أمريكيان قد أشارا في وقت سابق إلى أن التخطيط لتشكيل قوة دولية لحفظ الأمن في القطاع بدأ بالفعل، في ظل استمرار صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في تصريحات صحفية من باريس، أن هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لضمان غطاء قانوني متين، ولتشجيع الدول على المشاركة في تمويلها وتشكيلها.

وأضاف كونفافرو أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها لوضع أسس هذه البعثة الدولية، على أن يتم اعتمادها رسميًا من خلال قرار أممي، لافتًا إلى أن المشاورات مستمرة مع الولايات المتحدة وبريطانيا تمهيدًا لتقديم مشروع القرار قريبًا.

وكانت باريس قد استضافت في العاشر من أكتوبر الجاري اجتماعات جمعت قوى أوروبية وعربية، ناقشت ملامح المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب، بما في ذلك آليات تشكيل ونشر قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار.

