لفتة إنسانية.. تامر حسني يحقق أمنية طفلة مريضة بالسرطان في القليوبية

استجاب الفنان تامر حسني، لنداء الطفلة ليلى ذات في لفتة إنسانية مؤثرة والتي تكافح مرض السرطان منذ نحو عامين، بعدما عبّرت عن أمنيتها الوحيدة في لقاء فنانها المفضل.



ولبى تامر رغبة الطفلة، وتواصل مع أسرتها ليزور منزلها بشكل مفاجئ، في أجواء غمرتها السعادة والدموع حيث استقبلته ليلى بفرحة كبيرة وسط حضور عائلتها وجيرانها الذين رحبوا بالنجم بحفاوة.



وخلال الزيارة قدم تامر حسني للطفلة مجموعة من الهدايا والتقط معها الصور التذكارية، وحرص على دعمها بكلمات مؤثرة مليئة بالأمل، متمنيًا لها الشفاء العاجل، مؤكدًا أن لقائه بها من أجمل اللحظات في حياته.



ولاقت الزيارة تفاعلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الصور والفيديوهات مشيدين بإنسانية الفنان ومواقفه الداعمة للأطفال المرضى والحالات الإنسانية، في امتداد لمبادراته الاجتماعية التي يحرص على القيام بها باستمرار.