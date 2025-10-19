محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة

تحدّث محمد صلاح نجم الزمالك السابق عن فوز الأبيض بسداسية نظيفة على حساب فريق ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الافريقية.



وقال “صلاح” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: الزمالك استغل فترة التوقف بشكل جيد واتمنى ان تكون هذه بداية .



وأضاف: مستوى الزمالك جيد للغاية بصرف النظر عن مستوى المنافس وتبديلات فيريرا امام ديكاداها كانت مطمئنة وعدد الأهداف يعطي أريحية للجمهور

وتابع: سعيد للغاية بعودة سيف الجزيري مرة أخرى لانه مهاجم رائع وإضافة قوية لهجوم الزمالك ولكن حزين لعدم مشاركة محمد عواد بشكل أساسي.