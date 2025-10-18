محمود جهاد يؤدي تدريبات تأهيلية بالزمالك بعد استبعاده من مواجهة ديكيداها

خاض محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق مباراة ديكيداها الصومالي المقرر لها بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد محمود جهاد من قائمة الفريق لخوض مباراة ديكيداها.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بناء على قرار الجهاز الفني.

ويحل الزمالك ضيفًا على ديكيداها الصومالي في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.