منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد

حقق منتخب مصر المختلط لرفع الأثقال البارالمبي الميدالية البرونزية بمنافسات الفرق ببطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وتمكن منتخب مصر المكون من ريحاب رضوان ومحمد صبحي وهاني عبدالهادي، من الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على نظيره منتخب البرازيل بعدما نجح في تحقيق 394,64 نقطة.

وعلى نفس الصعيد، توج منتخب الصين بالميدالية الذهبية بعد تفوقه في المباراة النهائية على نظيره منتخب أوزباكستان صاحب الميدالية الفضية.

وبذلك ينجح منتخب مصر من إضافة الميدالية الثانية في الفرق بعد أن تمكن منتخب السيدات المكون من إيناس الجبالي وصفاء حسن وفاطمة محروس، اليوم من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب اندونسيا.

وبذلك تنهي مصر البطولة بتحقيق 20 ميدالية في جميع منافسات البطولة بواقع 13 ميدالية على صعيد الناشئين والناشئات بالإضافة إلى 5 ميداليات في فردي الكبار قبل أن يحقق منتخب السيدات والمختلط برونزيتي الفرق.

وكانت منافسات الكبار قد شهدت فوز مصر بذهبيتين وفضية وبرونزيتين حيث توج كل من محمد المنياوي بالميدالية الذهبية في وزن 59 كجم وريحاب رضوان بذهبية وزن 61 كجم، فيما نال هادي عبد الهادي الميدالية الفضية في وزن 97 كجم، بينما توجت فاطمة محروس ببرونزية وزن 67 كجم، ومحمد صبحي ببرونزية وزن 88 كجم.

أما على صعيد الناشئين والناشئات، ففازت مصر بثلاث ذهبيات و8 فضيات وبرونزيتين وحصل على الميداليات الذهبية كل من محمد عبدالمغيث في منافسات وزن 54 كجم، وعبدالرحمن الدسوقي في منافسات وزن 59 كجم، وحبيبة أحمد في منافسات وزن 79 كجم.

وفاز بالميداليات الفضية سلمى يحيى في وزن 50 كجم، وتُقى حسين في وزن 50 كجم، ومحمد عبده في وزن 54 كجم، وساهر مصطفى في وزن 65 كجم، ومحمود صبحي في وزن 88 كجم، وعمّار أبو زيد في فوق وزن 107 كجم، وأحمد مؤمن في وزن فوق 107 كجم، ورضوى عبدالمحسن في وزن 61 كجم.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب شهد سمير في وزن 41 كجم، ومحسن سالم في وزن 54 كجم.

وشارك في البطولة 54 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر، بواقع 21 لاعباً ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعباً ولاعبة في منافسات الكبار، إلى جانب مشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم.