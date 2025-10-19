علاقة الجنسنج والعسل الجبلي بالصحة الجنسية.. استشاري تغذية: النكد يقتل التستوستيرون والشغف|فيديو

وجّه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا إلى الدكتورة رحاب أمين، استشاري التغذية العلاجية، يقول فيه: هو النكد بيقتل هرمون التستوستيرون؟ وهل الجنسنج والعسل الجبلي له علاقة بالصحة الجنسية؟

وأجابت رحاب أمين، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن النكد فعلا يقتل هرمون التستوستيرون، وكذلك يقتل الرغبة والشغف عند الرجل.

وأشارت رحاب أمين، إلى أن العسل الجبلي والجنسنج ليس عليهما أي أبحاث خاصة بزيادة الصحة الجنسية.

وأوضحت رحاب أمين، أن العلاج بالهرمون التعويضي لازم يتاخد تحت إشراف طبي لأن جرعاته تختلف بحسب كل شخص.