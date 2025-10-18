فور وصوله من ليبيا . مران لفريق المصري استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري

حرص التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على خوض الفريق لمران قوي على أحد ملاعب القاهرة وذلك فور وصول الفريق من ليبيا، في بداية الاستعدادات لمباراته أمام سموحة بالجولة الحادية عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

جاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الاتحاد الليبي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث خضعت تلك المجموعة من اللاعبين عقب المران لجلسات التأهيل والاستشفاء ، فيما خاض باقي اللاعبين مرانا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية.

كانت بعثة النادي المصري وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من ليبيا بعد خوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية والتي جمعته بنظيره الاتحاد الليبي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.