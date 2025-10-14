وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد البطل السيد عبد العال| صور

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد مدرسة الشهيد البطل السيد محمد عبد العال الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية، وذلك فى إطار سلسة الجولات التفقدية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة

وشهد مدير المديرية فعاليات الطابور الصباحي ومراسم تحية العلم والاذاعة المدرسية بحضور الاستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية والأستاذة منال جبر مدير المدرسة التى تضم ١٧٠ طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية تضمهم ٦ فصول دراسية إلى جانب ٧٧ طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية موزعين على ٣ فصول دراسية.

وأشاد الغرباوي خلال جولته بالمدرسة بجاهزية وحيوية كافة المرافق والتى تم تنفيذها ضمن مشروع مدارس مصر المتميزة والتى تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية ودعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير ملاعب على أعلى مستوى من التجهيزات لخدمة أبنائنا الطلاب.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد عددا من القاعات الدراسية واستمع لشرح معلميها مثنيا على تفاعلهم الإيجابي مع الطلاب محفزا بضرورة الاعتماد على أنفسهم في تحصيل العلم ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت.