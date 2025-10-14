قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يشهد ندوة توعوية حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد و مكافحته

محافظ بورسعيد يشهد ندوة توعوية حول " دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد و مكافحته "
محافظ بورسعيد يشهد ندوة توعوية حول " دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد و مكافحته "
محمد الغزاوى

شهد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، ندوة توعوية تحت عنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"،في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الثانية و الخمسين لنصر أكتوبر المجيد. 

 جاء ذلك بحضور  اللواء لؤي غنيم رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد و المديريات الخدمية و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وخلال كلمته، رحب  المحافظ برئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد وجميع الحضور، معربٱ عن سعادته بأن يأتي تنظيم الندوة بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر، مشيدٱ بالدور المحوري والهام لهيئة الرقابة الإدارية في توعية المواطنين و تقويم سلوكياتهم قبل الوقوع في الخطأ .

محافظ بورسعيد يشهد ندوة توعوية حول " دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد و مكافحته "

وأوضح حبشي،  أن محافظة بورسعيد كانت ولا تزال نموذجًا في دعم جهود الدولة نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أهمية الندوة في رفع الوعي بدور الأجهزة الرقابية في تعزيز قيم الانضباط والالتزام داخل مؤسسات الدولة.

وأكد اللواء محب حبشي أن مكافحة الفساد لا تقتصر على دور الأجهزة الرقابية فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها جهود المواطن مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ومن جانبه، استعرض اللواء لؤي غنيم رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، شرحا تفصيليٱ حول مفهوم وأنواع الفساد

 كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودورها في نشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة،  من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته، فضلٱ عن استعراض أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد والقوانين المواجهة لهذه الظواهر

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على استمرار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة بورسعيد في تنفيذ برامج التوعية والتدريب، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء ومخلص قادر على تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة

بورسعيد الرقابة الإدارية محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

