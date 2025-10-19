تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي

شهد أعلى طريق المعادي، اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأنابيب الغاز، ما أسفر عن إصابة شخص وحدوث كثافات مرورية في محيط الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وأوناش المرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة بشكل جزئي ما أدى إلى إصابة قائدها، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.

وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة.