رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20% |فيديو

في أعقاب قرار تحريك أسعار الوقود وتصاعد التكهنات حول تأثير ذلك على أسعار السلع، قال أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات، إن الزيادة المتوقعة في تكلفة النقل لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدًا من سعر أي سلعة، محذرًا من استغلال هذه الزيادة كشماعة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل ستكون في حدود 20%، مشددًا على ضرورة وضع هذه النسبة في سياقها الصحيح.

وضرب مثالًا بالقمح، موضحًا أنه إذا كانت تكلفة نقل طن القمح تتراوح بين 220 و250 جنيهًا، فإن زيادة بنسبة 20% تعادل نحو 50 جنيهًا في الطن، وكذلك الحديد؛ إذ يبلغ سعر طن الحديد 37 ألف جنيه، وتكلفة نقله تزيد 50 جنيهًا فقط، متسائلًا: «الـ50 جنيه بالنسبة لـ37 ألف تمثل كام؟».

ولتوضيح حجم الزيادة على المستهلك، ضرب رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات مثالًا على السلع الغذائية الأساسية، قائلًا: «لو أنا بنقل طن سكر أو خضار أو فاكهة، الطن فيه 1000 كيلو، وإذا زادت تكلفة النقل 50 جنيهًا في الطن — وهي أقصى زيادة — فهذا يعني أن الزيادة على الكيلو لا تتجاوز 5 قروش فقط».

وأكد أن المشكلة تكمن في استغلال بعض التجار لزيادة أسعار النقل، قائلًا: «الناس بتستغل النقل وبتعمله شماعة، يقولك الأسعار زادت فنزود سعر السلع 20%، لا، إحنا بنزود سعر النقل فقط، اللي ما بيمثلش من سعر السلعة غير 3%».

وطالب الحكومة بضرورة المراقبة والمتابعة الدقيقة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على وزارة التموين، بل يتطلب تضافر جهود جهات رقابية عديدة، لضمان أن تكون الزيادة الفعلية في أسعار السلع متناسبة فقط مع الزيادة الحقيقية في تكلفة النقل.