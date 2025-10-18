وزير الإسكان يتفقد مدن شرق القاهرة ويوجه برفع كفاءة البوابات والميادين

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، وتفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعة سير العمل ميدانيًا بجميع المدن، قام اليوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة موسعة بمدن شرق القاهرة شملت «العاشر من رمضان، حدائق العاشر من رمضان، العبور، والعبور الجديدة»، لمتابعة المشروعات الجارية في قطاعات الطرق والإسكان والمرافق والخدمات، والوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع.

استهل الوزير جولته بعقد اجتماع مع رؤساء ومسئولي أجهزة مدن شرق القاهرة، «العاشر من رمضان، حدائق العاشر من رمضان، العبور، العبور الجديدة»، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة ملفات العمل الجارية وموقف المشروعات القائمة والمخطط تنفيذها.

وأكد الوزير أن هذه الجولة تأتي استكمالًا للمرحلة الثانية من خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها الوزارة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة، ومتابعة منظومة النظافة والمظهر الحضاري للمدن، مشددًا على أهمية التواجد الميداني الدائم لمسئولي الصيانة عقب الانتهاء من المشروعات، خاصة في الطرق والمحاور، مع التأكيد على إعادة الشيء إلى أصله فورًا بعد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

كما وجه الوزير برفع كفاءة البوابات واللافتات الإرشادية والميادين في كل مدينة، والاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الشاغرة، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي الدولة داخل المدن الجديدة.

كما استعرض الوزير موقف مشروعات تطوير المحاور والطرق بالعاشر من رمضان، ومنها محور أبوبكر الصديق ومحور علي بن أبي طالب ومداخل المدينة المختلفة، بالإضافة إلى خطة تطوير الأحياء والمناطق المقترح إقامة الممشى السياحي بها، ومشروعات المرافق بالمناطق الصناعية.

كما تفقد «الشربيني» عددًا من الطرق والمحاور ومداخل المدينة، ووجه بإنشاء أماكن انتظار سيارات في المناطق ذات الكثافة العالية، ورفع المخلفات أولًا بأول، والاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي المخصصة وغير المستغلة.

وخلال جولته، تفقد المهندس شريف الشربيني وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي النرجس (1 و2)، حيث تضم المرحلتان الخامسة والسادسة أكثر من 12 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحة 90 مترًا للوحدة، إلى جانب مشروعات الخدمات من مدارس وحضانات وأسواق ومراكز طبية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشطيبات، والمتابعة اليومية للموقع حتى تسليم الوحدات للمستفيدين.

كما انتقل وزير الإسكان لتفقد الطرق ووحدات الإسكان الأخضر ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مشيدًا بنسب التنفيذ المتقدمة، حيث يجري تنفيذ 2130 وحدة سكنية تراعي مبادئ الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان الأخضر يجسد توجه الدولة نحو التحول العمراني المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، موجهًا بالإسراع في تنفيذ الطرق والبوابات وتنسيق الموقع العام، وإنشاء بوابة رئيسية للمدينة تعكس هويتها البصرية الحديثة.

كما تابع الوزير مشروعات الطرق والمرافق بمدينة العبور، بما في ذلك مشروعات GIS لرفع كفاءة المرافق، واستعدادات المدينة لفصل الشتاء من خلال صيانة المحطات والروافع وشبكات صرف الأمطار، واستعرض الموقف المالي للمدينة والفرص الاستثمارية المتاحة، ووجه الوزير بتكثيف العمل في المناطق الصناعية، وضبط الشارع العام، والقضاء على الإشغالات العشوائية، كما تابع أعمال مشروع مستشفى العبور وتطوير الميادين والمساحات الخضراء، موجهًا بتوفير أماكن انتظار للسيارات على جانبي المحاور الرئيسية، والاهتمام بجودة أعمال الرصف وتنسيق المواقع.

وخلال متابعته لأعمال الخطة الاستثمارية بمدينة العبور الجديدة، استعرض الوزير موقف مشروعات المياه والصرف والطرق والكهرباء والاتصالات والزراعة والخدمات، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ، كما وجه بضرورة تعظيم العائد من الموارد الذاتية للمدن الجديدة وتفعيل منظومة التشغيل والصيانة المستمرة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام جولته، التقى وزير الإسكان بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ووجه بدراسة تلك الطلبات والعمل على تلبيتها في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين جزء أساسي من فلسفة العمل الميداني للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن ما تشهده المدن الجديدة من أعمال تطوير متواصلة هو ترجمة عملية لتوجهات الدولة نحو بناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام، يحقق العدالة في توزيع التنمية، ويعكس رؤية الجمهورية الجديدة في تحقيق «التنمية الشاملة وجودة الحياة لكل المصريين».



