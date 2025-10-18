قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاح باهر لخطة الخداع الاستراتيجي ودور عظيم لأشرف مروان| محمود طلحة يكشف التفاصيل
إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي
مدرسة الفن والهندسة..الزمالك يتفوق على ديكيداها الصومالي بسداسية في الكونفدرالية
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مدن شرق القاهرة ويوجه برفع كفاءة البوابات والميادين

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، وتفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعة سير العمل ميدانيًا بجميع المدن، قام اليوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة موسعة بمدن شرق القاهرة شملت «العاشر من رمضان، حدائق العاشر من رمضان، العبور، والعبور الجديدة»، لمتابعة المشروعات الجارية في قطاعات الطرق والإسكان والمرافق والخدمات، والوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع.

استهل الوزير جولته بعقد اجتماع مع رؤساء ومسئولي أجهزة مدن شرق القاهرة، «العاشر من رمضان، حدائق العاشر من رمضان، العبور، العبور الجديدة»، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة ملفات العمل الجارية وموقف المشروعات القائمة والمخطط تنفيذها.

وأكد الوزير أن هذه الجولة تأتي استكمالًا للمرحلة الثانية من خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها الوزارة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة، ومتابعة منظومة النظافة والمظهر الحضاري للمدن، مشددًا على أهمية التواجد الميداني الدائم لمسئولي الصيانة عقب الانتهاء من المشروعات، خاصة في الطرق والمحاور، مع التأكيد على إعادة الشيء إلى أصله فورًا بعد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

كما وجه الوزير برفع كفاءة البوابات واللافتات الإرشادية والميادين في كل مدينة، والاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الشاغرة، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي الدولة داخل المدن الجديدة.

 كما استعرض الوزير موقف مشروعات تطوير المحاور والطرق بالعاشر من رمضان، ومنها محور أبوبكر الصديق ومحور علي بن أبي طالب ومداخل المدينة المختلفة، بالإضافة إلى خطة تطوير الأحياء والمناطق المقترح إقامة الممشى السياحي بها، ومشروعات المرافق بالمناطق الصناعية.

 كما تفقد «الشربيني» عددًا من الطرق والمحاور ومداخل المدينة، ووجه بإنشاء أماكن انتظار سيارات في المناطق ذات الكثافة العالية، ورفع المخلفات أولًا بأول، والاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي المخصصة وغير المستغلة.

وخلال جولته، تفقد المهندس شريف الشربيني وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي النرجس (1 و2)، حيث تضم المرحلتان الخامسة والسادسة أكثر من 12 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحة 90 مترًا للوحدة، إلى جانب مشروعات الخدمات من مدارس وحضانات وأسواق ومراكز طبية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشطيبات، والمتابعة اليومية للموقع حتى تسليم الوحدات للمستفيدين.

كما انتقل وزير الإسكان لتفقد الطرق ووحدات الإسكان الأخضر ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مشيدًا بنسب التنفيذ المتقدمة، حيث يجري تنفيذ 2130 وحدة سكنية تراعي مبادئ الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان الأخضر يجسد توجه الدولة نحو التحول العمراني المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، موجهًا بالإسراع في تنفيذ الطرق والبوابات وتنسيق الموقع العام، وإنشاء بوابة رئيسية للمدينة تعكس هويتها البصرية الحديثة.

كما تابع الوزير مشروعات الطرق والمرافق بمدينة العبور، بما في ذلك مشروعات GIS لرفع كفاءة المرافق، واستعدادات المدينة لفصل الشتاء من خلال صيانة المحطات والروافع وشبكات صرف الأمطار، واستعرض الموقف المالي للمدينة والفرص الاستثمارية المتاحة، ووجه الوزير بتكثيف العمل في المناطق الصناعية، وضبط الشارع العام، والقضاء على الإشغالات العشوائية، كما تابع أعمال مشروع مستشفى العبور وتطوير الميادين والمساحات الخضراء، موجهًا بتوفير أماكن انتظار للسيارات على جانبي المحاور الرئيسية، والاهتمام بجودة أعمال الرصف وتنسيق المواقع.

وخلال متابعته لأعمال الخطة الاستثمارية بمدينة العبور الجديدة، استعرض الوزير موقف مشروعات المياه والصرف والطرق والكهرباء والاتصالات والزراعة والخدمات، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ، كما وجه بضرورة تعظيم العائد من الموارد الذاتية للمدن الجديدة وتفعيل منظومة التشغيل والصيانة المستمرة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام جولته، التقى وزير الإسكان بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ووجه بدراسة تلك الطلبات والعمل على تلبيتها في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين جزء أساسي من فلسفة العمل الميداني للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن ما تشهده المدن الجديدة من أعمال تطوير متواصلة هو ترجمة عملية لتوجهات الدولة نحو بناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام، يحقق العدالة في توزيع التنمية، ويعكس رؤية الجمهورية الجديدة في تحقيق «التنمية الشاملة وجودة الحياة لكل المصريين».


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الطرق والإسكان العبور الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي قطع الأراضي الشاغرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

بالصور

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد