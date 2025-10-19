دودو الجباس: التتويج بالبطولات الإفريقية كان متوقعاً.. وبيراميدز بطل الدوري الموسم الماضي

تحدّث دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز على تتويج فريقه ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.



وقال “الجباس” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: هذا الفريق يستحق كل شيء، بقالنا سنين نبني وكنا نصل لآخر محطة ولكن لا نحصد اللقب.

وأضاف: هذا الفريق أصبح يركز لهدف واحد ويجب أن نركز ونحصد الألقاب وأنا كنت متوقعًا تتويج بيراميدز بالبطولات الأفريقية هذا الموسم.

وتابع: بطولة إفريقيا صعبة جدًا وبالأخص عندما لا نمتلك جماهير،

وأردف: بيراميدز تغلب على عامل عدم وجود جماهير وكأس السوبر الإفريقي بطولة مهمة جدًا، ومازلت مقتنعاً أن بيراميدز هو بطل الدوري الموسم الماضي.