سلاح ومخدرات.. مقتـ ل 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات “اتجار بالمواد المخدرة - سلاح نارى - سرقة بالإكراه”، بنطاق محافظة الجيزة، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم قرابة 764 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش - ستروكس – هيروين – شادو - هيدرو – شابو - أفيون " – 62 قطعة سلاح نارى “ 12 بندقية آلية ، 25 بندقية خرطوش، 25 فرد خرطوش.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 97 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.