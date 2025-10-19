قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تمنع جماهير «مكابي تل أبيب» من حضور مباراة «أستون فيلا».. لهذه الأسباب
«اللي مش عايز ميجيش».. أحمد سعد يُعلن موعد حفله القادم في ألمانيا
بجوار المطرانية.. حريق يلتهم قطعة أرض زراعية بطريق أخميم في سوهاج |صور
كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
توك شو

منة شلبي: النجاح دايما يكون بالصدفة ولا علاقة لذلك بالاجتهاد

محمد البدوي

قالت الفنانة منة شلبي إن فيلم "الساحر" كان بالنسبة لها أول نقلة نوعية في مسيرتها الفنية مع المخرج الراحل رضوان الكاشف، وبعد فترة حققت نقلة نوعية أخرى من خلال فيلم "بحب السيما"، مشيرة إلى أن كلا العملين كانا بمثابة نقاش حول تابوهات اجتماعية، حيث تناول فيلم "الساحر" قضية المراهقات، بينما تناول "بحب السيما" تابو آخر يتعلق بتحديات المسيحيين في عقبة الزواج وصعوبة الطلاق.


وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “في البداية كنت بلعب شوية، وحاولت أبقى معروفة، لحد ما جاء فيلم أحلى الأوقات حاولت من خلاله أخذ مساحة كفنانة من الفتيات في الأدوار المختلفة، وتبعت ذلك بعدة نقلات مهمة مثل إنت عمري، وهي فوضى، والعشق والهوى ثم بدأت أشعر فعلًا أني بقيت ممثلة في فيلم نوارة يمكن مش فيلم جميل أوي، لكنه يظل فيلمًا إنسانيًا مؤثرًا عند محبي السينما”.

أردفت: “الهوى سلطان أول ما قراته هبة يسري شاطرة جداً لانها عملت سابع جاري وهي محبوبة على المستوى الانساني  ولازم هتتحب  لانها صادقة ولذيذة وفطرية وعملية وأخذت مخاطرة العمل مع مخرج جديد ولم اكن أعلم أن الفيلم  هيفرقع كده كان نجاحه بالصدفة”.

النجاحات تكون بالصدفة

ولفتت إلى كافة النجاحات تكون بالصدفة؛ قائلة: "كل الاعمال النجاح فيها بالصدفة ومحدش مغسل وضامن جنة وهذا ليس له علاقة بالاجتهاد لكن بنتجهد والتوفيق من الله".


وأوضحت أنها لا تحب لقب “نجمة”؛ قائلة: “لقب فيك إحنا مش ماشيين ننور في الظلمة لكن النجومية في الشارع عندما أرى سيدة الانابيب أول ماتشوفني تفرح وتشهق وتاخدني في حضنها أو راجل في إشارة مرور في المعادي يديني مصحف أو حد يديني ولاده في حضني علشان يتصوروا معايا”.

