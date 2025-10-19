منة شلبي: النجاح دايما يكون بالصدفة ولا علاقة لذلك بالاجتهاد

قالت الفنانة منة شلبي إن فيلم "الساحر" كان بالنسبة لها أول نقلة نوعية في مسيرتها الفنية مع المخرج الراحل رضوان الكاشف، وبعد فترة حققت نقلة نوعية أخرى من خلال فيلم "بحب السيما"، مشيرة إلى أن كلا العملين كانا بمثابة نقاش حول تابوهات اجتماعية، حيث تناول فيلم "الساحر" قضية المراهقات، بينما تناول "بحب السيما" تابو آخر يتعلق بتحديات المسيحيين في عقبة الزواج وصعوبة الطلاق.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “في البداية كنت بلعب شوية، وحاولت أبقى معروفة، لحد ما جاء فيلم أحلى الأوقات حاولت من خلاله أخذ مساحة كفنانة من الفتيات في الأدوار المختلفة، وتبعت ذلك بعدة نقلات مهمة مثل إنت عمري، وهي فوضى، والعشق والهوى ثم بدأت أشعر فعلًا أني بقيت ممثلة في فيلم نوارة يمكن مش فيلم جميل أوي، لكنه يظل فيلمًا إنسانيًا مؤثرًا عند محبي السينما”.

أردفت: “الهوى سلطان أول ما قراته هبة يسري شاطرة جداً لانها عملت سابع جاري وهي محبوبة على المستوى الانساني ولازم هتتحب لانها صادقة ولذيذة وفطرية وعملية وأخذت مخاطرة العمل مع مخرج جديد ولم اكن أعلم أن الفيلم هيفرقع كده كان نجاحه بالصدفة”.

النجاحات تكون بالصدفة

ولفتت إلى كافة النجاحات تكون بالصدفة؛ قائلة: "كل الاعمال النجاح فيها بالصدفة ومحدش مغسل وضامن جنة وهذا ليس له علاقة بالاجتهاد لكن بنتجهد والتوفيق من الله".



وأوضحت أنها لا تحب لقب “نجمة”؛ قائلة: “لقب فيك إحنا مش ماشيين ننور في الظلمة لكن النجومية في الشارع عندما أرى سيدة الانابيب أول ماتشوفني تفرح وتشهق وتاخدني في حضنها أو راجل في إشارة مرور في المعادي يديني مصحف أو حد يديني ولاده في حضني علشان يتصوروا معايا”.