منة شلبي: ورثت عن أمي الصلابة لأنها ست قوية وحمولة وكذلك أبي

عبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: “كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرّس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري”.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “كل دور عملته بمثابة ابني، أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، منذ لحظة موافقتي على الفيلم وحتى نهايته، فهو بالنسبة لي مثل ابني”.

الحياة مراحل

ولفتت إلى أن الحياة مراحل، وأن بداياتها كانت مختلفة عن الآن، قائلة: “أول مرة كنت بجرب، ومع تراكم التجارب بدأت أشعر أنها أصبحت مهنتي الحقيقية”.



وعن تأثير والدتها الفنانة زيزي مصطفى، قالت: “عيشي مع أمي خلاني من وأنا صغيرة طول الوقت بسمع أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والمزيكا والأفلام، وكنا نمتلك مكتبة أفلام كبيرة، وبالتالي أصبحت الثقافة السينمائية والموسيقى جزءًا من وجداننا وحياتنا”.



وتابعت: “أمي سيدة قوية وصلبة، مثلت وأنتجت ورقصت، وعملت حاجات كتير في حياتها، وفي الوقت نفسه كانت في البيت ست جدًا، تهتم ببيتها وحياتها ومن حولها”.



وأعربت عن أمنيتها أن تكون قد ورثت صلابة والدتها، قائلة: "أتمنى أكون حصلت على صلابة أمي، أمي وأبي عندهم صلابة، وأنا أخدت القوة منهم هما الاثنين، يمكن والدي مش معروف في الوسط الفني، لكن عندي قوة من الجانبين، وأمي كانت استثنائية لأنها هي اللي ربتني وكنت عايشة معاها".