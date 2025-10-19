توحة الشردوحة .. منة شلبي: محظوظة فنيًا بأول مسلسل عملته كان مع يسرا والعيال |فيديو

أكدت الفنانة منة شلبي أنها محظوظة فنيا وأن أول أدوارها على صعيد الدراما كان مسلسل "اين قلبي" مع القديرة يسرا والمخرج مجدي أبو عميرة؛ قائلة: "أنا كنت محظوظة أوي، أول مسلسل كبير عملته كان مع الفنانة يسرا، في مسلسل أين قلبي، وكنت بعمل فيه دور توحة".



وكشفت منة شلبي عن موقف طريف حدث معها في تلك الفترة، قائلة: "وقتها كنت بصور "فيلم هندي" مع أحمد آدم، وعيال صغيرة مشيوا ورايا وقعدوا يقولولي: توحة الشردوحة".



وأوضحت منة أن هذا التفاعل الشعبي مع الشخصية التي قدمتها، رغم حداثة عهدها بالفن وقتها، منحها طاقة إيجابية كبيرة وثقة بمواصلة الطريق في التمثيل.

حرة في اختيار الأدوار

وعلقت على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: شكلك إتغير عن أو ماظهرتي كنتي كلبوظة ودلوقتي إتغير؟؛ قائلة: "أنا معقدة من التخن ولما عملت الساحر كنت تخينة ومكنتش عارفة البس وحسيت أن التخن هيحصرني في أدوار أكبر من عمري وحسيت أني محتاجه أبقى حرة في إختيار الادوار زي مانا عاوزة قررت اخس علشان الشغل وعلشان كبنت ألبس الي أنا عاوزاه".