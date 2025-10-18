سامح الصريطي: الفن يجب أن يكون أداة لحماية العادات والتقاليد.. ونحذر من أياد خبيثة

حذر الفنان سامح الصريطي، من أن هناك أيدٍ خبيثة تستغل الفن لنشر مفاهيم تأخر الإنسانية، مثل التطرف الديني أو الأخلاقي، وعدم احترام الآخر، والممارسات الشاذة مثل الترويج للمثلية.

وأوضح سامح الصريطي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الفن يجب أن يكون أداة لحماية العادات والتقاليد والأفكار السليمة، داعيًا وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة إلى وضع مشروع شامل لمواجهة الأفكار غير الجيدة في الفن.

وأشار سامح الصريطي، إلى أن استخدام الموهبة في غير صالح الناس يصبح محرمًا ويضر بالإنسان، مؤكدًا أن الفنان الحقيقي يتخلى عن دوره الشخصي الضيق ليكون عنصرًا فاعلًا في تقديم الأمور الجيدة للمجتمع، وشدد على أن الجميع يسير وفق تعاليم والده الذي علّمه أن الموهبة هبة من الله، ويجب استغلالها في الخير ونشر القيم الرفيعة.