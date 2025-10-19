منة شلبي: لازم أفضل هاوية علشان أبدع وأوصّل الشخصيات للمشاهد |فيديو

فسّرت الفنانة منة شلبي العبارة التي ذكرتها في ندوة مهرجان الجونة السينمائي حين قالت: “أنا هاوية بأجر محترف” قائلة: "لازم أفضل هاوية علشان أعرف أشتغل وأبدع، وفي نفس الوقت آخد أجر محترف، لكن من المهم ألا يؤثر حصولي على أجر المحترف في طريقة تفكيري أو يزغلل عيني، فيعوقني عن العطاء الفنان لازم يذاكر ويعرف إزاي هيعمل الدور في كل عمل، وكيف يوصل الجمل للمشاهد بصدق، وده جزء من حياتي".



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: متى ترفض منة شلبي دورًا بعينه؛ أجابت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “أرفض الدور لو حسيت إن البطلة مصنوعة، وإنها لازم تبقى أحلى واحدة ومش بتغلط، أكيد فيه ناس طيبين لدرجة خطيرة”.

فيه مظلومين كتير

واستكملت: "فيه مظلومين كتير، لكن في المقابل فيه ناس تانية مش كده.. المهم وأنا بعمل الدور إني أصدق البنت دي، حتى لو كانت ضد قناعاتي، بس لازم أحس إنها موجودة في الحياة".