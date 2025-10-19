قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قادم من جدة .. ضبط راكب مصري يُهرّب أدوية مُدرجة بجداول المخدرات بمطار الإسكندرية

نورهان خفاجي

تمكّن رجال الجمارك بمطار الاسكندرية الدولي برئاسة  جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية المدرجة بجدول المخدرات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة علي رحلة طيران الخطوط العربية اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في الراكب ع.م.ع مصري الجنسية ، بتمرير امتعته على جهاز الفحص بأشعة X-ray ، بمعرفة أحمد محمد سعيد وأحمد كامل حسن مأمورى الفحص بالأشعة وشريف حسن مدير ادارة الفحص ، أفادوا بالاشتباه في حقيبة لوجود أجسام غريبة و كثافات متماثلة،.

بسؤال الراكب أجاب ان بحوزته أدوية عبارة عن سولبادين ، بالعرض على فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار أفادوا أن عقار السولبادين مدرج بجدول المخدرات رقم 3.

قام وليد عيسى مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة من عصام أحمد مأمور الحركة ومحمد جمال مأمور أمن جمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد 50 عبوة دواء بشري ماركة solpadeine capsules بداخل كل منها 2 شريط بكل شريط 10 أقراص والكل صالح حتى 12/2028.

قرر جمال طه  مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2025 وتسليم حرز محضر الضبط الي شرطة أمن الموانئ لارساله النيابة المختصة لاعمال شئونها

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

مطار الاسكندرية الجمارك جمارك الموانئ الجوية جدول المخدرات

