شاومي تكشف أسرار قوتها الجديدة.. مواصفات سلسلة Redmi K90 تعيد رسم قواعد اللعبة

أكد لو ويبينج، رئيس شركة شاومي، رسميا أن سلسلة Redmi K90 الجديدة ستكشف الأسبوع المقبل، واصفا هذا الحدث بأنه الفصل الثاني من موسم إطلاق هواتف شاومي الرائدة.

وأكد أن هذه السلسلة تمثل خطوة كبيرة ومتقدمة للعلامة التجارية ريدمي من حيث الموقع والابتكار.

ويأتي الإعلان بعد النجاح اللافت لسلسلة Xiaomi 17 التي تجاوزت مبيعاتها مليون وحدة في خمسة أيام فقط، ما يمهد الطريق لتطور جديد في هواتف ريدمي الرائدة.

Redmi K90 Pro Max يستهدف فئة الأسعار الرائدة

كشف لو ويبينج عن إطلاق موديلين ضمن السلسلة: Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max، مع تقديم موعد الإطلاق من نوفمبر إلى أكتوبر، ليكون بذلك أبكر إطلاق رائد للعلامة في السنوات الأخيرة.

يعد K90 Pro Max أول جهاز يحمل لقب "Pro Max" تحت علامة ريدمي، مستهدفا الفئة السعرية التي تتجاوز 4000 يوان (~560 دولارا).

وأشار ويبينج إلى أن هذا الطراز سيوفر "أداء وجودة من الطراز الأول"، مع تميز في الأداء، عمر البطارية، الشاشة، وتقنيات الكاميرا.

ومن المتوقع أن يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.3 بوصة مع تثبيت بصري للصور وعدسة تليفوتوغرافية بيريسكوبية، وهو الأول من نوعه في سلسلة K.

Redmi K90 Pro Max

ريدمي K90 ليست مجرد هاتف رائد عادي

أكد لو ويبينج أن سلسلة K لم تعد مقيدة بالتسعير أو التسلسل التقني، مشيرا إلى استعداد ريدمي للمنافسة المباشرة مع خط شاومي الرئيسي، حيث سيكون K90 هاتفا رائدا شاملا، بينما يمثل K90 Pro Max قفزة تقنية شاملة تركز على الابتكار الرائد.

وفقا للتقارير، ستعمل هواتف Redmi K90 وK90 Pro Max بمعالجات Snapdragon 8 Elite وSnapdragon 8 Elite Gen 5 على التوالي، مع شاشة OLED بدقة 2K، وبطارية ضخمة تصل إلى 7500 مللي أمبير.