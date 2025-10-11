قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: التدخل السريع تعامل مع 184 بلاغًا لكبار السن وأطفال خلال أسبوع
الكلب الروبوت والدرونز .. الداخلية تتسلح بالمستقبل لتأمين الوطن | صور
بعدما رفض عروض الأهلي.. عماد النحاس مطلوب في 3 أندية محلية وعربية
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
وحش التصوير.. شاومي تطلق Xiaomi 17 Ultra بكاميرا خارقة 200 ميجابكسل

Xiaomi 15Ultra
Xiaomi 15Ultra
شيماء عبد المنعم

بعد أن كشفت شركة شاومي رسميا عن سلسلة Xiaomi 17 في الصين قبل منافسيها بأسابيع، بدأت التسريبات تتحدث عن إصدار جديد أكثر تطورا يحمل اسم Xiaomi 17 Ultra، والذي يتوقع أن يقدم تجربة تصوير احترافية غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية.

ورغم أن التقارير الأولية أشارت إلى أن هاتف شاومي الجديد قد يطرح في النصف الأول من عام 2026، إلا أن تقريرا حديثا رجح إمكانية إطلاقه قبل نهاية العام الجاري داخل السوق الصينية. 

في الوقت نفسه، تتوالى التسريبات حول قدرات الكاميرا المذهلة لهذا الجهاز، حيث كشف حساب "Digital Chat Station" على منصة Weibo عن تفاصيل مهمة تخص نظام التصوير.


كاميرا رباعية خارقة بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل

وفقا للتسريب، سيأتي Xiaomi 17 Ultra بنظام كاميرا رباعية يتكون من ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل وعدسة رابعة بدقة 200 ميجابكسل. 

يتوقع أن تحتوي العدسة الأساسية على مستشعر كبير يدعم النطاق الديناميكي الفائق، بينما ستتميز عدسة البيريسكوب بمستشعر أكبر وتقنية بصرية متقدمة، أما العدسات الأخرى فستتبع تكوينا أكثر تقليدية.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيصدر بنسختين، دون اختلاف في مواصفات الكاميرا أو العدسات، لكن النسخة الأعلى ستتضمن قدرات تصوير مبتكرة إضافية.


تكبير بصري متواصل وتقنيات تصوير متقدمة

سبق لنفس المصدر أن كشف أن Xiaomi 17 Ultra سيقدم نظام تكبير بصري متواصل متطور، يجمع بين مستشعر ضخم بدقة 200 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب متعددة العناصر. 

يستخدم هذا النظام مستشعر CMOS مشتركا بين الأطوال البؤرية، ما يضمن انتقالا سلسا في التكبير دون الحاجة لتبديل العدسات، كما سيعتمد الهاتف على مجموعة من التقنيات المطورة داخليا، ليصبح أحد أكثر أنظمة التصوير تطورا لدى شاومي حتى الآن.


المواصفات المتوقعة للكاميرا

تشير التوقعات إلى أن الهاتف قد يحتوي على كاميرا أساسية OmniVision OV50X بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو Samsung JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب تليفوتو Samsung HPE بدقة 200 ميجابكسل، إلي جانب كاميرا أمامية OmniVision OV50M بدقة 50 ميجابكسل.

إذا صحت هذه التسريبات، فإن Xiaomi 17 Ultra سيكون منافسا شرسا في فئة الهواتف الرائدة، خاصة لمحبي التصوير الاحترافي وصناع المحتوى.

شاومي Xiaomi 17 Ultra سلسلة Xiaomi 17 كاميرا رباعية

