شاومي تطلق Xiaomi Redmi 15 5G ببطارية ضخمة

أعلنت شركة شاومي رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi 15 5G، وهو جهاز مليء بالمزايا يستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء القوي، وعمر البطارية الطويل، وتجربة ترفيهية متكاملة.

مواصفات Xiaomi Redmi 15 5G

يأتي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 15 5G ببطارية ضخمة سعة 7000 مللي أمبير من نوع Xiaomi Surge، تدعم شحن سريع بقوة 33 وات، إلى جانب شحن عكسي بقوة 18 وات، مما يجعله مثاليا للمستخدمين كثيري التنقل.

كما يتضمن الهاتف محرك الشحن الذكي Smart Charging Engine 2.0 وتقنية Battery Health 4.0 للحفاظ على عمر البطارية على المدى الطويل.

وتقول شاومي إن الهاتف يمكنه توفير ساعة مكالمات كاملة أو 7.5 ساعات من وضع الاستعداد حتى عند انخفاض البطارية إلى 1٪ فقط.

يتميز هاتف Xiaomi Redmi 15 5G بشاشة 6.9 بوصة FHD+ مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وشهادات من TÜV Rheinland لراحة العين، كما يضم الهاتف تقنية Wet Touch 2.0 التي تتيح استخدام الشاشة بسهولة حتى مع الأيدي المبللة.

يأتي هاتف Xiaomi Redmi 15 5G بتصميم أنيق يتمثل في ظهر منحني رباعي الجوانب، مع لمسات معدنية، ومقاومة لرذاذ الماء والغبار بمعيار IP64، ليجمع بين المتانة والمظهر العصري.

يعمل هاتف Xiaomi Redmi 15 5G بمعالج Snapdragon 6s Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت عبر الذاكرة الممتدة، وتخزين داخلي يمكن توسيعه حتى 2 تيرابايت، مما يوفر أداء سلسا لمختلف الاستخدامات من الألعاب إلى المهام اليومية الثقيلة.

ومن حيث التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزات ذكية مثل AI Erase لحذف العناصر غير المرغوبة من الصور، وميزة Dynamic Shots لصور أكثر حيوية، كما يدعم الهاتف صوت Dolby Atmos وتعزيز للصوت بنسبة 200% لتجربة صوتية غامرة.

يعمل الهاتف بنظام Xiaomi HyperOS 2، ويدعم ميزات مثل Circle to Search من جوجل، ومساعد Google Gemini، إلى جانب تكامل سهل مع أجهزة شاومي الأخرى ضمن نفس النظام البيئي.

سعر Xiaomi Redmi 15 5G

يتوافر هاتف Xiaomi Redmi 15 5G بسعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، وباللوان الأخضر والرمادي والأسود، ويبدأ سعره من141 دولار.