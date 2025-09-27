هتحوله لجهاز ألعاب محمول.. شاومي تطلق هواتف Xiaomi 17 مع ملحق خاص

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17، التي تضم طرازين رئيسيين 17 Pro و 17 Pro Max، إلى جانب الهواتف نفسها، لفت منتج ملحق جديد الأنظار، وهو غطاء وحدة تحكم يدوي قديم مخصص لهذه الهواتف، تم الكشف عنه مؤخرا مع تفاصيل الأسعار والميزات.

غطاء وحدة تحكم يدوي لهواتف Xiaomi 17 Pro و 17 Pro Max

يتوافق غطاء وحدة التحكم اليدوي القديم مع هواتف Xiaomi 17 Pro و 17 Pro Max، حيث يتحول الهاتف إلى جهاز ألعاب محمول مستوحى من الطراز القديم بمجرد تثبيته عليه، يتميز الغطاء بمادة جلدية داكنة ودية للمستخدم، ويعيد تصميم واجهة الأزرار التقليدية التي كانت شائعة في أجهزة الألعاب الكلاسيكية.

السعر الرسمي للغطاء هو 299 يوان (~40 دولارا أمريكيا)، ويأتي مع مجموعة من الألعاب المرخصة مسبقا مثل Angry Birds 2 و Sky Destroyer و Furball Runner، واللعبة الكلاسيكية Snake، بما أن الألعاب تعمل بشكل مستقل، يمكن للمستخدمين لعبها حتى في وضع الطيران دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

يتميز الغطاء بالاتصال التلقائي عبر البلوتوث، ولا يحتاج إلى إعداد معقد، كما أنه خال من الإعلانات، يحمل الغطاء أيضا بطارية مستقلة بسعة 200 مللي أمبير يمكنها العمل لمدة تصل إلى 40 يوما، يتم الشحن بدون الحاجة لإزالة الهاتف من الغطاء، لكن يجب ملاحظة أن الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي عند تثبيت الغطاء.

الميزات الرئيسية لهواتف Xiaomi 17 Pro و 17 Pro Max

تتميز هواتف Xiaomi 17 Pro بشاشة خلفية مقاس 2.66 بوصة تسمى MiEnjoy، والتي تعرض الإشعارات، تحكمات الموسيقى، تفاصيل الرحلات الجوية، معلومات التنقل، إدارة المكالمات، ومعاينات الكاميرا.

كما تدعم الشاشة الخلفية التحكم في التصوير والفيديو مباشرة من الخلف. على الجهة الأمامية، يحتوي 17 Pro على شاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما يتميز 17 Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.8 بوصة.

يأتي الهاتف مزود بشريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 ويمتلك بطارية بسعة 6300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، أما بالنسبة لهاتف 17 Pro Max، فيحمل بطارية أكبر بسعة 7500 مللي أمبير مع نفس قدرات الشحن.

وفقا للتقارير، من المتوقع أن يتم بيع هاتف Xiaomi 17 وهاتف Xiaomi 17 Ultra عالميا، في حين أن هواتف 17 Pro و 17 Pro Max قد تظل حصرية للسوق الصيني.