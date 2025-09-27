قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الصرف الصحي بمركز بدر
الله لن يخذلكم .. زوجة الخطيب توجه رسالة عقب تصريحات مدحت شلبي
لاعبة محترمة.. مدربة منتخب الناشئات تكشف تفاصيل خناقة مباراة مصر وغينيا
كوريا الجنوبية تطلب من ترامب التوسط لدى نظيرتها الشمالية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ملتزمون بالحوار وعلى واشنطن إثبات نواياها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هتحوله لجهاز ألعاب محمول.. شاومي تطلق هواتف Xiaomi 17 مع ملحق خاص

Xiaomi 17
Xiaomi 17
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17، التي تضم طرازين رئيسيين 17 Pro و 17 Pro Max، إلى جانب الهواتف نفسها، لفت منتج ملحق جديد الأنظار، وهو غطاء وحدة تحكم يدوي قديم مخصص لهذه الهواتف، تم الكشف عنه مؤخرا مع تفاصيل الأسعار والميزات.

غطاء وحدة تحكم يدوي لهواتف Xiaomi 17 Pro و 17 Pro Max

يتوافق غطاء وحدة التحكم اليدوي القديم مع هواتف Xiaomi 17 Pro و 17 Pro Max، حيث يتحول الهاتف إلى جهاز ألعاب محمول مستوحى من الطراز القديم بمجرد تثبيته عليه، يتميز الغطاء بمادة جلدية داكنة ودية للمستخدم، ويعيد تصميم واجهة الأزرار التقليدية التي كانت شائعة في أجهزة الألعاب الكلاسيكية.

السعر الرسمي للغطاء هو 299 يوان (~40 دولارا أمريكيا)، ويأتي مع مجموعة من الألعاب المرخصة مسبقا مثل Angry Birds 2 و Sky Destroyer و Furball Runner، واللعبة الكلاسيكية Snake، بما أن الألعاب تعمل بشكل مستقل، يمكن للمستخدمين لعبها حتى في وضع الطيران دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

يتميز الغطاء بالاتصال التلقائي عبر البلوتوث، ولا يحتاج إلى إعداد معقد، كما أنه خال من الإعلانات، يحمل الغطاء أيضا بطارية مستقلة بسعة 200 مللي أمبير يمكنها العمل لمدة تصل إلى 40 يوما، يتم الشحن بدون الحاجة لإزالة الهاتف من الغطاء، لكن يجب ملاحظة أن الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي عند تثبيت الغطاء.

الميزات الرئيسية لهواتف Xiaomi 17 Pro و 17 Pro Max

تتميز هواتف Xiaomi 17 Pro بشاشة خلفية مقاس 2.66 بوصة تسمى MiEnjoy، والتي تعرض الإشعارات، تحكمات الموسيقى، تفاصيل الرحلات الجوية، معلومات التنقل، إدارة المكالمات، ومعاينات الكاميرا. 

كما تدعم الشاشة الخلفية التحكم في التصوير والفيديو مباشرة من الخلف. على الجهة الأمامية، يحتوي 17 Pro على شاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما يتميز 17 Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.8 بوصة.

يأتي الهاتف مزود بشريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 ويمتلك بطارية بسعة 6300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، أما بالنسبة لهاتف 17 Pro Max، فيحمل بطارية أكبر بسعة 7500 مللي أمبير مع نفس قدرات الشحن.

وفقا للتقارير، من المتوقع أن يتم بيع هاتف Xiaomi 17 وهاتف Xiaomi 17 Ultra عالميا، في حين أن هواتف 17 Pro و 17 Pro Max قد تظل حصرية للسوق الصيني.

شاومي Xiaomi 1 غطاء وحدة تحكم يدوي هواتف Xiaomi 17 Pro

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

