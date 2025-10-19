مفاجأة .. استشاري تغذية: هرمون جديد يؤخذ بالحقن هيرجعك شباب تاني | فيديو

قالت الدكتورة رحاب أمين، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب أن يركز الشخص مع الهرمونات ويُدرك أنها ممكن أن تقل وذلك في الرجل والمرأة، منوهة أن هرمونات الرجل تقل بدرجة بسيطة أما المرأة فتقل هرموناتها بشكل مُفاجئ.

وأضافت رحاب أمين، خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن أعراض فقد الهرمون أكثر الأعراض المزعجة لهم هو تدهور الصحة الجنسية وهي نقص الرغبة وليس الضعف في الأداء، فالرجل لا يريد عمل علاقة جنسية مع المرأة، والرغبة هي المحرك الأساسي للعملية الجنسية.

وأوضحت أنه في حالة شعور الرجل بعدم الرغبة في العلاقة الجنسية، يبدأ عَرَض النقص في الهرمون.

وذكرت رحاب أمين، أن هرمون التستوستيرون، هو الهرمون الأساسي عند الرجال، وهو موجود الآن بشكل بديل أو بشكل تعويضي على شكل حقن أو جيل أو كريمات تمتص عن طريق الجلد أو لزقة، وبعد حوالي 8 أسابيع يشعر الإنسان بتحسن في الصحة الجنسية والبناء العضلي واختفاء لكتلة الدهون، وبعد هذا الهرمون يعود الرجل إلى صِباه.

وتابعت: قديمًا صدرت دراسة عند زيادة احتمالات حدوث إصابة النساء بسرطانات الثدي التي تتناول الهرمونات، حتى عادت العلم للتعمق في هذه المسألة مرة أخرى، وتغير هذا الكلام تمامًا الآن.

