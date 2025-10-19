بتصميم مذهل وسعر مناسب .. شاومي تكشف عن ساعة Redmi Watch 6



أعلنت شركة Redmi رسميًا عن ساعتها الذكية Redmi Watch 6. ستُطرح الساعة الذكية الجديدة في الصين في 23 أكتوبر، إلى جانب هاتف ريدمي K90 Pro Max الذكي. وستتميز Watch 6 بتحديثات جوهرية في التصميم والشاشة وعمر البطارية، مع التركيز على سعرها المناسب.

مواصفات Redmi Watch 6

أما عن مواصفات ساعة Redmi Watch 6 فهي تأتي مزودة بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة مع حواف متناسقة فائقة الضيق بسمك 2 مم، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة.

من جانبها استخدمت شاومي إطارًا أوسطًا من سبائك الألومنيوم عالي القوة للهيكل، مما يمنح الساعة الذكية مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة مقارنةً بالطرازات السابقة.

أما عن تصميم ال ساعة فهي تأتي بتصميم نحيفًا وخفيف الوزن ومن المتوقع أن يتوفر بعدة ألوان مثل الأزرق ، والأسود ، والفضي ورغم أن الألوان الثلاثة تشترك في إطار الألومنيوم نفسه، إلا أن كل لون يمنح الساعة الذكية طابعًا مميزًا



ميزات ساعة ريدمي واتش 6

تعمل ساعة Watch 6 بنظام HyperOS 3 من شاومي، ومن المتوقع أن يتضمن ميزات ذكية متنوعة، مثل إدارة الإشعارات، والتحكم الذكي بالمنزل، وربما دعم تطبيقات خارجية.

تزعم الشركة أن عمر بطارية الساعة الذكية يصل إلى 24 يومًا، مع أن الأداء الفعلي وقد يختلف باختلاف الاستخدام.

ولم تؤكد شركة Xiaomi حتى الآن سعر ساعة Watch 6. وللمقارنة، تم إطلاق الجيل السابق من Redmi Watch 5 العام الماضي بسعر ابتدائي يبلغ 599 يوان(84 دولارًا).