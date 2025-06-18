قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«يا نبض قلبي».. الشيخ محمد حسان يعلن وفاة والدته ويحدد موعد ومكان الجنازة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
الأول من نوعه.. تفاصيل لقاء آل باتشينو مع بابا الفاتيكان
السعودية تدعو قاصدي المسجد الحرام إلي ارتداء الكمامات
وقوع انفجارات ضخمة في مدينة كرج الإيرانية
4 مليارات يورو .. البرلمان الأوروبي يعتمد القراءة النهائية للدعم المالي لمصر
وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي والتنسيق مع وزراء الخارجية العرب
شاهد.. قميص الأهلي خارج استاد ميتلايف قبل مباراة بالميراس غدًا
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك
الوزراء يوافق على تخصيص أرض لإقامة مدينة أطفيح الصناعية
كريم رمزي: العش يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام بالميراس.. وزيزو مفاجأة ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق Redmi Pad 2 .. أقوى وأغلى جهاز لوحي من ريدمي

جهاز Redmi Pad 2
جهاز Redmi Pad 2
لمياء الياسين

كشفت شركة Redmi، في وقت سابق من هذا الشهر، عن جهاز Redmi Pad 2 في أسواق مختارة بمنطقة جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك الفلبين، وقد وصل الآن الجهاز نفسه رسميًا إلى السوق الهندية. 

ويُعد Redmi Pad 2 جهازًا لوحيًا يعمل بنظام Android بسعر مناسب، مع التركيز على جودة الشاشة وعمر البطارية وإمكانية الاتصال بأجهزة متعددة، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين في مجالات الترفيه والتعلم والإنتاجية اليومية.

وإليك أهم مواصفات Redmi Pad 2 وميزاته وأسعاره وتوافره في الهند.

مواصفات و مميزات Redmi Pad 2

يتميز جهاز Redmi Pad 2 بشاشة LCD مقاس 11 بوصة، تدعم دقة 2.5K ومعدل تحديث 90 هرتز و تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت مع 1.07 مليار لون، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 600 شمعة 

وبالنسبة للصوت، فإن الجهاز مزود بنظام صوتي رباعي مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos وصوت عالي الدقة.

ويعمل جهاز Redmi Pad 2 بمعالج MediaTek Helio G100 Ultra ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 و6 و8 جيجابايت، مع دعم لذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة الافتراضية، وذاكرة تخزين خارجية تصل إلى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.


مواصفات ريدمي باد 2

يعمل جهاز Pad 2 بنظام HyperOS 2 الجديد من Xiaomi، والمبني على نظام Android، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومتعددة الأجهزة عبر نظام Xiaomi.

وتُسهّل ميزات مثل مزامنة المكالمات والحافظة المشتركة الحفاظ على الإنتاجية عند استخدام أجهزة Xiaomi متعددة.

وصُمم جهاز Redmi Pad 2 ليكون نحيفًا وسهل الحمل، بسمك 7.36 مم فقط. يتوفر بإصدارين يدعمان Wi-Fi و4G LTE.

ويزن إصدار Wi-Fi فقط 510 غرامات، بينما يدعم إصدار الهاتف المحمول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وشريحتي SIM، بوزن أثقل قليلاً يبلغ 519 غرامًا.

سعر Redmi Pad 2 في الهند وتوافره

سيتوفر جهاز Redmi Pad 2 باللون الرمادي والأخضر  :

واي فاي (4 جيجابايت + 128 جيجابايت): 13999 روبية (160 دولارًا أمريكيًا)
4G (6 جيجابايت + 128 جيجابايت): 15,999 روبية (185 دولارًا أمريكيًا)
4G (8 جيجابايت + 256 جيجابايت): 17,999 روبية (210 دولارات أمريكية).

شركة Redmi جهاز Redmi Pad 2 نظام Android مواصفات Redmi Pad 2 عمر البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. موعدها ورابطها

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية.. ملك قورة بإطلالة جريئة.. وحنان مطاوع تثير الجدل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد