إطلاق Redmi Pad 2 .. أقوى وأغلى جهاز لوحي من ريدمي

كشفت شركة Redmi، في وقت سابق من هذا الشهر، عن جهاز Redmi Pad 2 في أسواق مختارة بمنطقة جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك الفلبين، وقد وصل الآن الجهاز نفسه رسميًا إلى السوق الهندية.

ويُعد Redmi Pad 2 جهازًا لوحيًا يعمل بنظام Android بسعر مناسب، مع التركيز على جودة الشاشة وعمر البطارية وإمكانية الاتصال بأجهزة متعددة، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين في مجالات الترفيه والتعلم والإنتاجية اليومية.

وإليك أهم مواصفات Redmi Pad 2 وميزاته وأسعاره وتوافره في الهند.

مواصفات و مميزات Redmi Pad 2

يتميز جهاز Redmi Pad 2 بشاشة LCD مقاس 11 بوصة، تدعم دقة 2.5K ومعدل تحديث 90 هرتز و تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت مع 1.07 مليار لون، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 600 شمعة

وبالنسبة للصوت، فإن الجهاز مزود بنظام صوتي رباعي مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos وصوت عالي الدقة.

ويعمل جهاز Redmi Pad 2 بمعالج MediaTek Helio G100 Ultra ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 و6 و8 جيجابايت، مع دعم لذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة الافتراضية، وذاكرة تخزين خارجية تصل إلى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.



مواصفات ريدمي باد 2

يعمل جهاز Pad 2 بنظام HyperOS 2 الجديد من Xiaomi، والمبني على نظام Android، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومتعددة الأجهزة عبر نظام Xiaomi.

وتُسهّل ميزات مثل مزامنة المكالمات والحافظة المشتركة الحفاظ على الإنتاجية عند استخدام أجهزة Xiaomi متعددة.

وصُمم جهاز Redmi Pad 2 ليكون نحيفًا وسهل الحمل، بسمك 7.36 مم فقط. يتوفر بإصدارين يدعمان Wi-Fi و4G LTE.

ويزن إصدار Wi-Fi فقط 510 غرامات، بينما يدعم إصدار الهاتف المحمول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وشريحتي SIM، بوزن أثقل قليلاً يبلغ 519 غرامًا.

سعر Redmi Pad 2 في الهند وتوافره

سيتوفر جهاز Redmi Pad 2 باللون الرمادي والأخضر :

واي فاي (4 جيجابايت + 128 جيجابايت): 13999 روبية (160 دولارًا أمريكيًا)

4G (6 جيجابايت + 128 جيجابايت): 15,999 روبية (185 دولارًا أمريكيًا)

4G (8 جيجابايت + 256 جيجابايت): 17,999 روبية (210 دولارات أمريكية).