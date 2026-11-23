شارك أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان ضمن وفد مصرى يضم 25 نائب محافظ من مختلف المحافظات، فى برنامج متخصص لبناء القدرات فى مجال الحوكمة الرشيدة، نظمه المركز الوطنى للحوكمة الرشيدة بالهند (NCGG) بالعاصمة نيودلهى، خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2026، وذلك فى إطار برنامج التعاون الفنى والإقتصادى الهندى (ITEC)، وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والخارجية المصرية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير أداء الإدارات المحلية.

تجارب هندية فى الحوكمة والتحول الرقمى

وتضمن البرنامج إستعراض التجربة الهندية فى التحول الرقمى والحوكمة الإلكترونية، والتنمية الحضرية والإصلاح الإدارى، والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الخدمات الصحية والزراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها.

زيارات ميدانية لمؤسسات هندية رائدة

وشملت الفعاليات زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الهندية، من بينها الهيئة الوطنية للصحة، وشركة دلهى لمترو الأنفاق، والمجلس الهندى للبحوث الزراعية، والمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة، ولجنة الإنتخابات الهندية، للتعرف على التطبيقات العملية فى الإدارة العامة والحوكمة والتنمية.

كما ناقش البرنامج أبرز التحديات المشتركة، خاصة التوسع العمرانى، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، والتحول الرقمى، ودور الإدارات المحلية فى تحويل الخطط التنموية إلى نتائج ملموسة للمواطنين.

دعم الشراكة المصرية الهندية

ويأتى البرنامج فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والهند، حيث إستفاد أكثر من 1600 مسؤول مصرى من برامج التدريب التى يقدمها برنامج التعاون الفنى والإقتصادى الهندى، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات فى تطوير الإدارة الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.

تعكس المشاركة حرص الإدارة المحلية بأسوان على الإستفادة من التجارب الدولية الحديثة، وتوظيف الخبرات فى تطوير الأداء الحكومى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.