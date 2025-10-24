شاومي تصنع المفاجأة مجددا.. تلفزيون عملاق بحجم 98 بوصة يخطف الأنفاس

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق أحدث سلسلة من التلفزيونات الذكية، Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026، المزودة بتقنية الإضاءة الخلفية Mini LED والتي تقدم تجربة مشاهدة رائدة.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتميز سلسلة تلفزيونات شاومي الجديدة بتصميم بدون إطار وحدود رفيعة للغاية، حيث تم إطلاقها بأحجام متعددة تصل إلى 98 بوصة، وهو الإصدار الأكبر في السوق الصينية.

شاومي تكشف عن سلسلة تلفزيونات ذكية بتقنية Mini LED

تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز يمكن رفعه إلى 288 هرتز، مع تقنية MEMC عند دقة 4K 120 هرتز، وتغطي الألوان بنسبة 93% من مساحة DCI-P3، مع دعم HDR10+ وDolby Vision وسطوع يصل إلى 5,700 شمعة.

وتضم الشاشة 880 منطقة تعتيم لتقديم تباين ممتاز، إضافة إلى حماية العين Qingshan وتقنية Visual Engine Pro لتقليل الانعكاسات والوهج، مع وضع Filmmaker Mode لتجربة سينمائية متميزة.

يتميز الصوت في التلفزيونات الجديدة بنظام 2.1.2 بتوقيع Harman، ويشمل وحدتين صوتيتين كاملتي النطاق بقوة 25 واط، ووحدة منخفضة التردد بقوة 15 واط، ووحدتين عاليتي التردد بقوة 8 واط، لتقديم تجربة صوتية غامرة.

ويعمل التلفزيون بمعالج رباعي النواة مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من التخزين الداخلي، ويأتي بنظام Google TV، مع دعم Bluetooth 5.2 وWiFi 6، إضافة إلى ثلاثة منافذ HDMI 2.1 ومدخل 3.5 ملم للصوت ومنفذ Ethernet.

يطرح الإصدار الجديد 98 بوصة في الصين بسعر 7,599 يوان، ما يعادل نحو 1066 دولار أمريكي.

إلى جانب سلسلة التلفزيونات الذكية بتقنية Mini LED، كشفت شركة شاومي أيضا عن هاتفيها الجديدين Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max، وساعة ريدمي واتش 6 الجديدة ضمن حدث تقني ضخم يعزز تكامل منتجاتها الذكية تحت مظلة نظام HyperOS.