وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
بيطرى أسوان: لا صحة لوجود حيوانات مفترسة..ولجنة مختصة تتحقق ميدانياً
أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح: لا يمكن أن نقف ضده
«الإيمان والأسرار».. قداسة البابا يوضح شروط الوحدة الحقيقية ويؤكد: الطريق ليس سهلا دون حوار لاهوتي
بسبب خطأ في المناورات.. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والجيش بألمانيا
في مؤتمر الكنائس العالمي.. قداسة البابا: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاومي تصنع المفاجأة مجددا.. تلفزيون عملاق بحجم 98 بوصة يخطف الأنفاس

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق أحدث سلسلة من التلفزيونات الذكية، Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026، المزودة بتقنية الإضاءة الخلفية Mini LED والتي تقدم تجربة مشاهدة رائدة. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتميز سلسلة تلفزيونات شاومي الجديدة بتصميم بدون إطار وحدود رفيعة للغاية، حيث تم إطلاقها بأحجام متعددة تصل إلى 98 بوصة، وهو الإصدار الأكبر في السوق الصينية.

شاومي تكشف عن سلسلة تلفزيونات ذكية بتقنية Mini LED

تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز يمكن رفعه إلى 288 هرتز، مع تقنية MEMC عند دقة 4K 120 هرتز، وتغطي الألوان بنسبة 93% من مساحة DCI-P3، مع دعم HDR10+ وDolby Vision وسطوع يصل إلى 5,700 شمعة. 

وتضم الشاشة 880 منطقة تعتيم لتقديم تباين ممتاز، إضافة إلى حماية العين Qingshan وتقنية Visual Engine Pro لتقليل الانعكاسات والوهج، مع وضع Filmmaker Mode لتجربة سينمائية متميزة.

يتميز الصوت في التلفزيونات الجديدة بنظام 2.1.2 بتوقيع Harman، ويشمل وحدتين صوتيتين كاملتي النطاق بقوة 25 واط، ووحدة منخفضة التردد بقوة 15 واط، ووحدتين عاليتي التردد بقوة 8 واط، لتقديم تجربة صوتية غامرة.

ويعمل التلفزيون بمعالج رباعي النواة مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من التخزين الداخلي، ويأتي بنظام Google TV، مع دعم Bluetooth 5.2 وWiFi 6، إضافة إلى ثلاثة منافذ HDMI 2.1 ومدخل 3.5 ملم للصوت ومنفذ Ethernet.

يطرح الإصدار الجديد 98 بوصة في الصين بسعر 7,599 يوان، ما يعادل نحو 1066 دولار أمريكي.

إلى جانب سلسلة التلفزيونات الذكية بتقنية Mini LED، كشفت شركة شاومي أيضا عن هاتفيها الجديدين Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max، وساعة ريدمي واتش 6 الجديدة ضمن حدث تقني ضخم يعزز تكامل منتجاتها الذكية تحت مظلة نظام HyperOS.

شاومي تلفزيونات شاومي الجديدة تلفزيونات ذكية التلفزيونات الجديدة

نشرة المرأة والمنوعات
ريم مصطفى
فضل شاكر - جمال فياض
أحمد حاتم
زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

