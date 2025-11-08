إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، أن الشركة تستعد لإتاحة ميزة جديدة تمكن مالكي سياراتها من الكتابة وإرسال الرسائل أثناء القيادة، بفضل التقدم في نظام القيادة الذاتية الكامل.

وأوضح ماسك أن تسلا أصبحت "قريبة جدا" من تمكين مستخدمي نظام FSD (القيادة الذاتية الكاملة) من استخدام هواتفهم دون الحاجة لمراقبة الطريق بشكل مستمر، متوقعا أن تتاح هذه الميزة خلال "شهر أو شهرين"، وفقا لما نقله موقع Engadget المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

في الوقت الحالي، تراقب سيارات تسلا السائقين بدقة للتأكد من انتباههم للطريق، إذ لا يزال النظام يعمل ضمن المستوى الثاني من القيادة الذاتية، أي أنه يتطلب إشراف السائق الدائم، لكن ماسك وعد بأن تسلا ستنتقل قريبا إلى المستوى الرابع، حيث يمكن للسيارة التحكم الكامل بعملية القيادة دون تدخل بشري فعلي.

وأشار ماسك إلى أن الشركة ستراجع أولا بيانات السلامة الخاصة بالنظام قبل تفعيله رسميا، دون أن يوضح ما إذا كانت تسلا بدأت مناقشة الجوانب القانونية لهذه الخطوة مع الجهات التنظيمية.

كما كشف ماسك عن تطور جديد في مشروع Cybercab، وهو مشروع سيارات الأجرة الذاتية القيادة، مؤكدا أن الإنتاج سيبدأ في أبريل المقبل.

وذكر أن هذه السيارة ستكون مصممة خصيصا للعمل دون سائق، ولن تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات أو مرايا جانبية، مضيفا أن طريقة تصنيعها ستكون أقرب إلى صناعة الهواتف الذكية، ما سيسمح بإنتاج سيارة كل 10 ثوان تقريبا.