النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت وقف النار وتفعيل خطة ترامب للسلام
مصر تستضيف تدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجرائم السيبرانية
ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته
سفير مصر بالبرتغال: جهود مكثفة لضمان تصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، أن الشركة تستعد لإتاحة ميزة جديدة تمكن مالكي سياراتها من الكتابة وإرسال الرسائل أثناء القيادة، بفضل التقدم في نظام القيادة الذاتية الكامل.

وأوضح ماسك أن تسلا أصبحت "قريبة جدا" من تمكين مستخدمي نظام FSD (القيادة الذاتية الكاملة) من استخدام هواتفهم دون الحاجة لمراقبة الطريق بشكل مستمر، متوقعا أن تتاح هذه الميزة خلال "شهر أو شهرين"، وفقا لما نقله موقع Engadget المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

في الوقت الحالي، تراقب سيارات تسلا السائقين بدقة للتأكد من انتباههم للطريق، إذ لا يزال النظام يعمل ضمن المستوى الثاني من القيادة الذاتية، أي أنه يتطلب إشراف السائق الدائم، لكن ماسك وعد بأن تسلا ستنتقل قريبا إلى المستوى الرابع، حيث يمكن للسيارة التحكم الكامل بعملية القيادة دون تدخل بشري فعلي.

وأشار ماسك إلى أن الشركة ستراجع أولا بيانات السلامة الخاصة بالنظام قبل تفعيله رسميا، دون أن يوضح ما إذا كانت تسلا بدأت مناقشة الجوانب القانونية لهذه الخطوة مع الجهات التنظيمية.

كما كشف ماسك عن تطور جديد في مشروع Cybercab، وهو مشروع سيارات الأجرة الذاتية القيادة، مؤكدا أن الإنتاج سيبدأ في أبريل المقبل. 

وذكر أن هذه السيارة ستكون مصممة خصيصا للعمل دون سائق، ولن تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات أو مرايا جانبية، مضيفا أن طريقة تصنيعها ستكون أقرب إلى صناعة الهواتف الذكية، ما سيسمح بإنتاج سيارة كل 10 ثوان تقريبا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

