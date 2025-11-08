بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

في واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ الشركات العالمية، صوّت مساهمو شركة تسلا لصالح منح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة مكافآت قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بشرط تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة غير المسبوقة في عالم السيارات والتكنولوجيا.

موافقة 75% من المساهمين على الصفقة التاريخية

أوضحت تسلا، أن نحو 75% من المستثمرين وافقوا على خطة التعويض العملاقة، التي لا تعتمد على راتب ثابت أو مكافآت تقليدية، بل على زيادة القيمة السوقية للشركة وأدائها المالي بشكل ضخم ومستدام خلال العقد القادم.

الطريق نحو 8.5 تريليون دولار

لكي يحصل ماسك على المكافأة الكاملة، يتعيّن عليه رفع القيمة السوقية لتسلا من 1.4 تريليون إلى 8.5 تريليون دولار، إلى جانب إنتاج 20 مليون سيارة كهربائية، مقارنةً بنحو 8.5 ملايين سيارة فقط أنتجتها الشركة منذ تأسيسها حتى الآن.

الروبوتات الذكية.. محور الخطة المستقبلية

الصفقة لا تقتصر على السيارات، إذ تتضمن الخطة أيضًا تطوير مليون روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع “Optimus”، الذي تراهن عليه تسلا لتوسيع نشاطها خارج نطاق صناعة المركبات.

رغم أن الخطوة قد تعزز مكانة تسلا كرائدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يرى محللون أن هذه الأهداف قد تشكل عبئًا هائلًا على الشركة في ظل المنافسة المتزايدة والتحديات الاقتصادية، ما يجعل الصفقة “رهانًا قد يحطم تسلا أو يضعها في قمة التاريخ”.