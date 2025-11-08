أمازون تطلق سر الترجمة الفورية.. ماذا يخفي الذكاء الاصطناعي؟

أعلنت شركة أمازون Amazon، عن إطلاق خدمة Kindle Translate، وهي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي صممت خصيصا للكتاب الذين يستخدمون منصة Kindle Direct Publishing لتوسيع نطاق جمهورهم.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تتيح الخدمة في المرحلة التجريبية الحالية ترجمة النصوص بين الإنجليزية والإسبانية ومن الألمانية إلى الإنجليزية، مع وعد بدعم المزيد من اللغات لاحقا.

أمازون تطلق "Kindle Translate" لترجمة الكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي

أشارت أمازون إلى أن أقل من 5% من العناوين على المنصة متاحة بأكثر من لغة واحدة، مما يعكس فرصة كبيرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ترجمة الكتب.

وبينما توفر هذه التقنية سرعة في الترجمة، إلا أن الذكاء الاصطناعي ليس مثاليا وقد ينتج بعض الأخطاء، وللتعامل مع ذلك، يمكن للكتاب معاينة ترجماتهم قبل النشر.

ومع ذلك، إذا كان الهدف من استخدام الخدمة هو ترجمة كتاب إلى لغة لا يتقنها المؤلف، فإن الاعتماد على المعاينة فقط قد لا يكون كافيا، وسيظل من الضروري الاستعانة بمترجم بشري لضمان الدقة القصوى.

وتؤكد أمازون أن ترجمات الذكاء الاصطناعي تقيم تلقائيا من حيث الدقة قبل النشر، دون توضيح تفاصيل الخطوات المتبعة في هذا التقييم.

يمكن للكتاب إدارة ترجماتهم والوصول إليها من خلال بوابة Kindle Direct Publishing، حيث يمكنهم اختيار اللغات، تحديد الأسعار، ونشر الأعمال المترجمة.



وفي المقابل، سيظهر للقراء الأعمال المترجمة عبر الذكاء الاصطناعي مع وسم "Kindle Translate"، وسيتمكنون من معاينة عينات من الترجمة قبل الشراء.

وتتنافس خدمة Kindle Translate مع العديد من أدوات وخدمات الترجمة الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد توفر دعما أوسع للغات متعددة بأسعار مختلفة.

ويشير بعض المختصين إلى أن المترجمين البشريين أفضل في نقل الفروق الدقيقة، خصوصا في الأعمال الأدبية والخيالية، لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور باستمرار وتتحسن مع الوقت.

وتقدم أمازون الخدمة حاليا مجانية، مستشهدة بتجربة أحد المختبرين الأوائل الذي أثنى على هذا الجانب، مشيرا إلى أن المؤلفين المستقلين غالبا ما يواجهون صعوبة في إيجاد حل موثوق وفعال من حيث التكلفة.

وأضافت الشركة أن الترجمات ستكون مؤهلة للانضمام إلى برامج أخرى مثل KDP Select، وستدرج ضمن خدمة Kindle Unlimited لمشتركيها.