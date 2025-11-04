قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتعزيز الذكاء الاصطناعي.. OpenAI توقع صفقة تاريخية بـ 38 مليار دولار مع أمازون

OpenAI
OpenAI
احمد الشريف

أعلنت شركة OpenAI، المطورة لمنصة ChatGPT، عن توقيع اتفاقية ضخمة مع أمازون بقيمة 38 مليار دولار ولمدة سبع سنوات، تهدف إلى استخدام قدرات Amazon Web Services في الحوسبة السحابية لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي وأبحاث النماذج الجديدة.

تفاصيل الصفقة: توسع غير مسبوق في بنية الذكاء الاصطناعي

يشمل الاتفاق زيادة استثمارات أمازون في تشغيل مراكز بيانات مخصصة لأبحاث وتطوير منصات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح OpenAI قدرة تشغيلية أعلى ودعمًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويساعد على تسريع عمليات التدريب والصيانة للنماذج الضخمة.

انعكاسات الصفقة على سوق التقنية العالمية

ستدعم الاتفاقية قدرة OpenAI على تقديم منصات ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً ومرونة للشركات والمؤسسات حول العالم. كما سيعزز التعاون تنافسية أمازون في سوق الحوسبة السحابية أمام شركات مثل Google Cloud وMicrosoft Azure.

تعني الصفقة أيضاً دخول الابتكار في الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من تكامل التقنيات الضخمة.

توقيع صفقة بقيمة 38 مليار دولار بين OpenAI وأمازون يمثل تحالفًا تاريخيًا بين عملاقي الحوسبة والذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة في المجال الرقمي، ويعزز قدرة الشركات على تطوير تطبيقات ذكية سريعة التحول تعتمد أعلى درجات الأمان والكفاءة البنية التحتية.

OpenAI ChatGPT Amazon Web Services

