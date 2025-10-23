الذكاء الاصطناعي في البنوك… مشروع سري لـ “OpenAI” لدخول عالم التحليل المالي

قامت شركة OpenAI بتشكيل فريق جديد يضم أكثر من 100 من المصرفيين الاستثماريين السابقين وذلك في إطار مبادرة جديدة تسمى داخليًا "مشروع ميركوري".

تطبيقات واقعية

يدفع المشروع للمقاولين، وكثير منهم موظفون سابقون في جي بي مورجان تشيس، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، 150 دولارًا في الساعة لإنشاء نماذج مالية لتدريب الذكاء الاصطناعي.



وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه OpenAI إلى إيجاد تطبيقات واقعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقد قامت شركة OpenAI بتجميع فريق مكون من أكثر من 100 من المصرفيين الاستثماريين السابقين لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على أتمتة المهام اليدوية الشاقة التي يقوم بها المصرفيون المبتدئون عادةً.

الذكاء الاصطناعي

وتتولى المجموعة، التي تضم موظفين سابقين في مورجان ستانلي وجيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس ، مهمة إنشاء نماذج مالية لمعاملات مختلفة، بما في ذلك عمليات إعادة الهيكلة والعروض العامة الأولية، وفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها بلومبرج .

تدفع هذه المبادرة، التي تحمل الاسم الرمزي "مشروع ميركوري" ضمن OpenAI، للمتعاقدين 150 دولارًا في الساعة لتزويد الذكاء الاصطناعي بالنماذج المالية، بهدف توسيع نطاق الاستخدام العملي والواقعي للذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال، مثل التمويل والتكنولوجيا وتشير بلومبرج إلى أنه على الرغم من وصول قيمة OpenAI إلى 500 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما عزز مكانتها كأكثر الشركات الخاصة قيمةً في العالم، إلا أنها لم تحقق أرباحًا بعد.

كيفية التقديم إلى مشروع Mercury التابع لشركة OpenAI

أفادت مصادر لبلومبرجأن التقديم إلى مشروع ميركوري يتم بشكل آلي إلى حد كبير، بدءًا بمقابلة مدتها 20 دقيقة مع روبوت دردشة ذكي، ثم اختبارات في البيانات المالية والنمذجة . ويُطلب من المقاولين الذين يجتازون عملية الفرز تقديم نموذج مالي واحد أسبوعيًا باستخدام برنامج إكسل، وفقًا لمعايير القطاع. لم يُفتح أي طلب توظيف عام على موقع OpenAI للوظائف لمشروع ميركوري حتى وقت كتابة هذا التقرير.

المهام المتكررة

وبحسب ما ورد، فقد اجتذب مشروع ميركوري اهتمام المشاركين الذين عملوا سابقًا في وول ستريت، بالإضافة إلى مرشحي ماجستير إدارة الأعمال الحاليين في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفقًا لبلومبرج .

من خلال مشروع ميركوري، تهدف OpenAI إلى تحويل سير عمل الخدمات المصرفية الاستثمارية التقليدية التي تعتمد على المهام المتكررة. على سبيل المثال، يُسجل المصرفيون الاستثماريون المبتدئون أسابيع عمل تصل إلى 100 ساعة أثناء بناء نماذج Excel مفصلة لعمليات الدمج وإجراء تعديلات على عروض PowerPoint التقديمية، وهي مهام يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في إنجازها.

تبنى المؤسسات المالية للذكاء الاصطناعي



تتبنى كبرى الشركات المالية والاستشارية بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي. على سبيل المثال، بدأت مجموعة سيتي جروب في نشر أداة الذكاء الاصطناعي "ستايلس" (Stylus) أواخر عام 2024 لـ 140 ألف موظف في ثماني دول. تتيح هذه المنصة تلخيص ومقارنة وبحث مستندات متعددة في آنٍ واحد، مما يُقلل بشكل كبير من الوقت المُستغرق في التحليل اليدوي.

وفي الوقت نفسه، أفادت شركة ماكينزي في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من 75% من موظفيها البالغ عددهم 43 ألف موظف يستخدمون Lilli بانتظام، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الداخلية التي تم تقديمها في عام 2023، لإنشاء شرائح PowerPoint ومواد البحث ومقترحات العملاء