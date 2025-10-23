نقيب «النيابات والمحاكم»: الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير بيئة العمل العربية

تشارك النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي في أعمال الندوة العربية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل وتأثيرها على سوق العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 22 إلي 23 اكتوبر، وذلك ممثلةً عن اتحاد عمال مصر.

وأكد كريم عبدالباقي، خلال تصريحاته، أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون العربي في مجال استشراف المستقبل وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة وسوق العمل العربي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بات ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في أنماط العمل والإنتاج.

وأضاف أن مشاركة النقابة العامة تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم برامج التدريب وبناء القدرات الرقمية للعاملين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لأي تقدم.

كما أشاد عبدالباقي بالدور الفاعل الذي تقوم به منظمة العمل العربية في طرح القضايا المستقبلية التي تمس مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمًا رئيسيًا لكل جهد عربي مشترك يعزز التنمية والابتكار في بيئة العمل.