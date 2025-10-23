قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب «النيابات والمحاكم»: الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير بيئة العمل العربية

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم
الديب أبوعلي

تشارك النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي في أعمال الندوة العربية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل وتأثيرها على سوق العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 22 إلي 23 اكتوبر، وذلك ممثلةً عن اتحاد عمال مصر.

وأكد كريم عبدالباقي، خلال تصريحاته، أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون العربي في مجال استشراف المستقبل وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة وسوق العمل العربي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بات ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في أنماط العمل والإنتاج.

وأضاف أن مشاركة النقابة العامة تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم برامج التدريب وبناء القدرات الرقمية للعاملين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لأي تقدم.

كما أشاد عبدالباقي بالدور الفاعل الذي تقوم به منظمة العمل العربية في طرح القضايا المستقبلية التي تمس مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمًا رئيسيًا لكل جهد عربي مشترك يعزز التنمية والابتكار في بيئة العمل.

النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم الذكاء الاصطناعي منظمة العمل العربية الجزائر التنمية المستدامة التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

القمر

زراعة العدس على القمر.. تلميذة تخطف أنظار "ناسا" بابتكار علمي فريد

كأس العالم للشباب

ياسر الزابيري.. بطل مغربي غامر بمستقبله من أجل راية الوطن

بعد ظهور إصابات بين طلاب المنوفية.. كل ما يهمك عن مرض الجديري المائي

بعد ظهور إصابات بين طلاب المنوفية.. أهم المعلومات عن مرض الجديري المائي

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد