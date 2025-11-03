Open AI توقع عقدا بـ38 مليار دولار مع أمازون

وقعت OpenAI صفقة لشراء سعة تخزينية بقيمة 38 مليار دولار من أمازون لخدمات الويب، وهو أول عقد لها مع الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية السحابية، ويُعدّ أحدث مؤشر على أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، لم تعد تعتمد على مايكروسوفت.

وبموجب الاتفاقية المُعلنة يوم الاثنين، ستبدأ OpenAI فورًا بتشغيل أحمال العمل على البنية التحتية لأمازون لخدمات الويب، مستفيدةً من مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPU) من إنفيديا في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع السعة التخزينية في السنوات القادمة.

وشهد سهم أمازون ارتفاعًا بنحو 5% عقب هذا الخبر، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وستستخدم المرحلة الأولى من الصفقة مراكز بيانات أمازون الحالية، وستقوم أمازون في نهاية المطاف ببناء بنية تحتية إضافية لـ OpenAI.

وقال ديف براون، نائب رئيس خدمات الحوسبة والتعلم الآلي في أمازون لخدمات الويب، في مقابلة: "إنها سعة تخزينية منفصلة تمامًا نخصصها".

وأضاف: "بعض هذه السعة التخزينية متاحة بالفعل، وOpenAI تستفيد منها".

شهدت شركة OpenAI مؤخرًا موجة من الصفقات، حيث أعلنت عن اتفاقيات تطوير بقيمة تقارب 1.4 تريليون دولار أمريكي مع شركات مثل Nvidia وBroadcom وOracle وGoogle، مما دفع المشككين إلى التحذير من فقاعة الذكاء الاصطناعي والتساؤل عما إذا كانت الدولة تمتلك القوة والموارد اللازمة لتحويل هذه الوعود الطموحة إلى واقع ملموس.