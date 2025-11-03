قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
وزير التعليم يصطحب أميرة يابانية في زيارة لمدرسة بزهراء مدينة نصر
هل هناك حكومة جديدة بعد انتخابات البرلمان؟.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة
غياب نجوم الفريق.. الزمالك يواجه أزمة في بطولة السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجنائية الدولية: الفظائع المرتكبة في الفاشر قد تشكل جرائم حرب

حذر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اليوم "الاثنين" من أن الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر السودانية قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد 18 شهرًا من الحصار والقصف والتجويع، سيطرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة في 26 أكتوبر.

وأعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن "قلقه العميق " بشأن التقارير الواردة من الفاشر حول عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والجرائم الأخرى.

وقال مكتب المدعي العام في بيان "هذه الفظائع جزء من نمط أوسع من العنف الذي أصاب منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023". 

وأضاف مكتب المدعي العالم "قد تشكل مثل هذه الأفعال، إذا ثبتت صحتها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي"، وهو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 65 ألف شخص فروا من الفاشر، بما في ذلك حوالي 5 آلاف إلى بلدة طويلة القريبة، لكن عشرات الآلاف ما زالوا محاصرين.

قبل الهجوم الأخير، كان يعيش في المدينة حوالي 260 ألف شخص.

ومنذ استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة، ظهرت تقارير عن عمليات إعدام وعنف جنسي ونهب وهجمات على عمال الإغاثة وعمليات اختطاف في الفاشر وما حولها، حيث لا تزال الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير.

وتعود أصول قوات الدعم السريع إلى الجنجويد، وهي ميليشيا متهمة بالإبادة الجماعية في دارفور قبل عقدين من الزمن.

وأثارت التقارير منذ سقوط الفاشر مخاوف من العودة إلى فظائع مماثلة.

وفي الشهر الماضي، أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيم الجنجويد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور قبل أكثر من عقدين.

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب، بارتكاب جرائم عدة، بما في ذلك الاغتصاب والقتل والتعذيب، في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل.

وأشار مكتب المدعي العام إلى هذا الحكم، قائلاً إنه ينبغي أن يكون بمثابة تحذير "بأنه ستكون هناك محاسبة على هذه الجرائم الفظيعة".

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ باختصاصها القضائي على الجرائم المزعومة في النزاع الدائر في دارفور، داعيةً إلى إرسال الأدلة إلى رابطها الآمن.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

