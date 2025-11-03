تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق

تستضيف تركيا ، اليوم الإثنين ، مجموعة من الدبلوماسيين الكبار بهدف وضع اطار مستقبل لغزة، مع تزايد المخاوف بشأن الهدنة الهشة بشكل متزايد.

و تم اختبار وقف إطلاق النار ، الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر في الحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت عامين، والذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الضربات الإسرائيلية المستمرة والمزاعم بشن هجمات فلسطينية على جنود إسرائيليين.

وفي مسعى لدفع جهود إعادة الإعمار، دعا وزير الخارجية التركي حقان فيدان نظرائه من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا ، إلى إسطنبول لإجراء محادثات تبدأ حوالي الساعة الثانية بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش).

وقد تم استدعاء جميع هؤلاء القادة إلى اجتماع مع ترامب في أواخر سبتمبر، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام قليلة من كشفه عن خطته لإنهاء القتال في غزة.

وتقول مصادر في وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة ستضغط عليهم لدعم خطط الفلسطينيين للسيطرة على الأمن والحكم في المنطقة الساحلية.

وفي نهاية الأسبوع، استقبل فيدان وفداً من حماس برئاسة خليل الحية، كبير المفاوضين من الحركة الفلسطينية.

وقال فيدان: "يجب أن نوقف المجزرة في غزة.. فوقف إطلاق النار وحده لا يكفي"، مؤكدًا أن "غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حماس تبدو ملتزمة بالهدنة، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وقال خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول: "يبدو أن حماس عازمة تماما على الالتزام بالاتفاق في حين أن سجل إسرائيل سيئ للغاية"، مضيفا أن الدول الإسلامية يجب أن تلعب "دورا قياديا" في تعافي غزة.

وقال في إشارة إلى الخطة التي تم الكشف عنها في مارس الماضي: "نعتقد أن خطة إعادة الإعمار التي أعدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ينبغي تنفيذها على الفور".