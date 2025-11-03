قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نفق تحت البحر المتوسط.. التخطيط لمشروع عملاق يربط أوروبا بأفريقيا

نفق بري
نفق بري
أ ش أ

ذكرت مجلة لوبوان الفرنسية أن مشروع حفر نفق تحت البحر الأبيض المتوسط ​​يربط أفريقيا بأوروبا عبر مضيق جبل طارق، والمغرب بإسبانيا، وطنجة بطريفة، ومنارة رأس مالاباطا ببونتا بالوما بلايا ، قد يصبح إحدى ثورات القرن الحادي والعشرين.


وأوضحت أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية من التخطيط من قبل شركة استشارية وشركة ألمانية متخصصة .


وفي خمسينيات القرن الماضي، استكشف القائد كوستو قيعان هذه البحار للنظر في إمكانية إنشاء مشروع نفق، فقد اكتشف كوستو ممرا تحت الماء في الأعماق بين مستغانم (الجزائر) وقرطاجنة (إسبانيا)، وهي فرضية طورتها لاحقا شركة استشارية.. وبعد مرور 70 عاما، تبدو جدوى هذا المشروع مؤكدة، ومن المتوقع اكتماله خلال الفترة بين عامي 2035 و2040.


وأضافت المجلة أنه في المغرب - البلد المعروف ببنيته التحتية المتطورة - يتماشى مشروع النفق مع مبادراته السابقة المتمثلة في (طنجة - المتوسط) ​​ومنطقته الصناعية الغنية بالوظائف وخط السكك الحديدية فائق السرعة، ومزارع الألواح الشمسية العملاقة ، ومشاريع بقيمة 100 مليار دولار في الصحراء الغربية.


وألمحت المجلة إلى أن النفق تحت البحر الأبيض المتوسط يهدف إلى أن يكون رابطا دائما بين قارتين، وخط سكة حديد يربط جنوب أوروبا بشمال إفريقيا .. وأشارت إلى أنه تحيط به مجموعة من التحديات التقنية والتكنولوجية بما في ذلك توترات سياسية مع اليمين الأوروبي المتطرف الذي يعارض بشدة خطر ما يتصوره من زيادة في الهجرة بمقدار عشرة أضعاف.. مع ذلك، أثبت النفق تحت المانش أن الهجرة غير الشرعية لا يمكنها استخدامه، وأن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون إلى إنجلترا يفعلون ذلك بحرا.


وإذا تم تدشينه، سينضم النفق إلى ترسانة تكنولوجية كاملة، إذ توجد بالفعل شبكة متنوعة من البنى التحتية تحت البحر الأبيض المتوسط .. ففي 8 أكتوبر الماضي، تم مد "ميدوسا"، وهو لقب كابل بحري سيربط بنزرت (شمال تونس) بمرسيليا.
 

نفق نفق تحت البحر البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصادر طبية في غزة: 10 شهداء بالقطاع الـ24 ساعة الماضية

أثرياء أمريكا

ثروة الأثرياء العشرة الأوائل في أمريكا تقفز بمقدار 698 مليار دولار في عام

المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني: التعاون بين طهران وأمريكا غير ممكن طالما تدعم إسرائيل

بالصور

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويشيع جثمان رئيس مركز ومدينة ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد