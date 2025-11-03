قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
غزة تحت النار.. إسرائيل توسع هجماتها إلى جميع الاتجاهات
محافظ الجيزة يشهد وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة المنصور للسيارات بأكتوبر
نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافسي الأهلي وبيراميدز
الصيادلة تعلن فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات الحج 2026.. غداً
شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار
مواعيد مباريات المصري في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية
مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية
نتنياهو: انتهى زمن الاحتواء.. نتحرك اليوم بالمبادرة والنشاط المستمر
الأهلي في مجموعة متوازنة بـ دوري أبطال إفريقيا
مدبولي يوجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر
الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك
أخبار العالم

نتنياهو: انتهى زمن الاحتواء.. نتحرك اليوم بالمبادرة والنشاط المستمر

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر لمنتدى كبار قادة الاحتياط في جيش الاحتلال، إن إسرائيل تشهد تحولًا في عقيدتها العسكرية، مؤكداً أن مرحلة “الاحتواء” انتهت، لتحل محلها “المبادرة والنشاط المتواصل”.


وحضر المؤتمر كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الفريق إيال زامير. وأوضح نتنياهو في كلمته: “لم نغيّر الشرق الأوسط فقط، بل غيّرنا أنفسنا أيضًا. لم يعد هناك احتواء، بل تحرك دائم ومبادرة مستمرة.”


وأضاف أن قوات الاحتياط تمثل “ركيزة أساسية وجوهرية” في المنظومة العسكرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم توسيع الخدمة النظامية وتعزيز دور قوات الاحتياط ودعم عائلاتهم. واختتم بالقول: “لم نعد نرى جندي الاحتياط كوحدة منفصلة وعائلته على الجانب، بل هما وحدة واحدة لا تنفصل.”

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمر لمنتدى كبار قادة الاحتياط جيش الاحتلال إسرائيل

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

