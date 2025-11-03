نتنياهو: انتهى زمن الاحتواء.. نتحرك اليوم بالمبادرة والنشاط المستمر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر لمنتدى كبار قادة الاحتياط في جيش الاحتلال، إن إسرائيل تشهد تحولًا في عقيدتها العسكرية، مؤكداً أن مرحلة “الاحتواء” انتهت، لتحل محلها “المبادرة والنشاط المتواصل”.



وحضر المؤتمر كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الفريق إيال زامير. وأوضح نتنياهو في كلمته: “لم نغيّر الشرق الأوسط فقط، بل غيّرنا أنفسنا أيضًا. لم يعد هناك احتواء، بل تحرك دائم ومبادرة مستمرة.”



وأضاف أن قوات الاحتياط تمثل “ركيزة أساسية وجوهرية” في المنظومة العسكرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم توسيع الخدمة النظامية وتعزيز دور قوات الاحتياط ودعم عائلاتهم. واختتم بالقول: “لم نعد نرى جندي الاحتياط كوحدة منفصلة وعائلته على الجانب، بل هما وحدة واحدة لا تنفصل.”