عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
أخبار العالم

الدفاع الروسية: تنفيذ ضربات بصواريخ استهدفت مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها نفذت ضربة جماعية بصواريخ ومسيرات الليلة الماضية استهدفت مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ومرافق منظومة الغاز والطاقة التي تستخدمها، بحسب قناة "روسيا اليوم".


وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية هجوما جماعيا باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو، بما في ذلك صواريخ "كينجال" (خنجر) الباليستية فرط الصوتية، وطائرات مسيرة هجومية، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومنشآت منظومة الغاز والطاقة التي تدعم عملها".

وأضاف التقرير أن الضربة أصابت أيضا البنية التحتية لمطار عسكري وقاعدة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني، مؤكدا أن الهجوم حقق أهدافه، وتمت إصابة كافة المواقع المستهدفة.

الدفاع الروسية صواريخ مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية الهجمات الإرهابية

