الدفاع الروسية: تنفيذ ضربات بصواريخ استهدفت مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها نفذت ضربة جماعية بصواريخ ومسيرات الليلة الماضية استهدفت مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ومرافق منظومة الغاز والطاقة التي تستخدمها، بحسب قناة "روسيا اليوم".



وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية هجوما جماعيا باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو، بما في ذلك صواريخ "كينجال" (خنجر) الباليستية فرط الصوتية، وطائرات مسيرة هجومية، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومنشآت منظومة الغاز والطاقة التي تدعم عملها".

وأضاف التقرير أن الضربة أصابت أيضا البنية التحتية لمطار عسكري وقاعدة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني، مؤكدا أن الهجوم حقق أهدافه، وتمت إصابة كافة المواقع المستهدفة.