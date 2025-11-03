المرشد الإيراني: التعاون بين طهران وأمريكا غير ممكن طالما تدعم إسرائيل

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الاثنين إن التعاون بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن طالما استمرت واشنطن في دعم إسرائيل والحفاظ على قواعد عسكرية وتدخلها في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية تصريحاته.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن حماس "عازمة" على الالتزام بهدنة غزة، مضيفًا أنه من الضروري أن تلعب الدول الإسلامية دورًا رائدًا في إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية.

وقال أردوغان لمندوبي منظمة الدول الإسلامية (OIC) المجتمعين في إسطنبول لحضور قمة الكومسيك السنوية للتعاون الاقتصادي: "يبدو أن حماس عازمة تمامًا على الالتزام بالاتفاق".

جاءت تصريحاته في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لاستضافة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا لإجراء محادثات حول إعادة إعمار غزة مع تزايد المخاوف بشأن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

قال أردوغان: "تبذل الحكومة الإسرائيلية كل ما في وسعها لمنع ذلك". وأضاف: "نعتقد أن خطة إعادة الإعمار التي أعدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يجب أن تُنفذ فورًا"، في إشارة إلى خطة كُشف عنها في مارس لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المُدمرة. وتابع: "من الضروري أن تلعب منظمة التعاون الإسلامي ولجنة التعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) دورًا قياديًا في تعافي غزة".