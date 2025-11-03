الصين ترد على اتهامات ترامب بإجرائها تجارب نووية سرًا

أ ش أ

رفضت الصين اليوم الاثنين مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بكين تختبر سرًا أسلحة نووية؛ مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة التزامها بالاستراتيجية النووية للدفاع الذاتي وتعهدها بوقف التجارب النووية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - إن الصين باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودولة نووية مسئولة، فإنها تلتزم بسياسة "عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية" وتدعم بشدة سلطة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.



وأعربت ماو عن أملها في أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وأن تحافظ على وقفها الاختياري للتجارب النووية، وأن تتخذ تدابير ملموسة لدعم النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.