خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
OpenAI تطلق ChatGPT Go في 16 دولة جديدة بأسعار مغرية

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن توسع سريع لخطة ChatGPT Go الاقتصادية، التي تكلف أقل من 5 دولارات شهريا، لتشمل 16 دولة جديدة في منطقة آسيا. 

وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش” التقني، توفر OpenAI الخطة الاقتصادية الآن في أفغانستان، بنجلاديش، بوتان، بروناي، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، تيمور الشرقية، وفيتنام.


وفي بعض البلدان مثل ماليزيا، تايلاند، فيتنام، الفلبين، وباكستان، يمكن للمستخدمين دفع الرسوم بالعملات المحلية، أما في البلدان الأخرى، يجب على المستخدمين دفع المبلغ بالدولار الأمريكي بحوالي 5 دولارات، مع اختلاف السعر بناء على الضرائب المحلية.

تشمل ميزات ChatGPT Go زيادة كبيرة في الحدود اليومية للرسائل، وتوليد الصور، وتحميل الملفات أو الصور، مقارنة بالخطة المجانية، كما توفر الخطة ذاكرة أكبر مرتين من الخطة المجانية، ما يساعد في تقديم ردود أكثر تخصيصا.



توسع كبير في جنوب شرق آسيا


وفقا لـ OpenAI، جاء هذا التوسع بعد أن شهدت الشركة نموا في عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا في جنوب شرق آسيا بنسبة تصل إلى 4 أضعاف. 

كانت الخطة أطلقت لأول مرة في الهند في أغسطس، ثم في إندونيسيا في سبتمبر، وتشير التقارير إلى أن عدد المشتركين المدفوعين في الهند قد تضاعف منذ إطلاق الخطة.



التنافس مع جوجل


تتنافس OpenAI مع جوجل في تقديم خطط اشتراك اقتصادية للروبوتات الذكية في المزيد من المناطق، فقد أطلقت جوجل خطة Google AI Plus بنفس السعر تقريبا في إندونيسيا في سبتمبر، وتم توسيعها لتشمل أكثر من 40 دولة. 

وتوفر الخطة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى نموذج Gemini 2.5 Pro الأكثر تطورا من جوجل، بالإضافة إلى أدوات إبداعية لتوليد الصور والفيديوهات، مثل Flow للتصميم، وWhisk لتحرير الصور، وVeo 3 Fast لإنشاء الفيديوهات، مع 200 جيجابايت من السعة التخزينية السحابية.



لحظة محورية لـ OpenAI


تأتي هذه التوسعات في وقت حاسم بالنسبة لـ OpenAI. ففي مؤتمر DevDay 2025 في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، أعلن الرئيس التنفيذي سام التمان أن ChatGPT وصل إلى 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا عالميا، بزيادة من 700 مليون في أغسطس. 

كما كشفت الشركة عن تحول كبير في منصتها من خلال تقديم تطبيقات تعمل داخل ChatGPT، لتحويله إلى نظام بيئي يشبه متجر التطبيقات، مع شركاء مثل Spotify وZillow وCoursera وغيرهم.

وفي تصريح لـ TechCrunc، قال نيك تورلي، رئيس قسم ChatGPT، بشأن هذا التطور: “ما نحاول تحقيقه في السنوات القادمة هو أن يكون ChatGPT نفسه مثل نظام تشغيل حيث يمكنك استخدام التطبيقات، سواء كنت ترغب في الكتابة، البرمجة، أو التفاعل مع السلع والخدمات”.



خسائر رغم النمو الكبير


على الرغم من النمو السريع لـ OpenAI وتقييمها الأخير البالغ 500 مليار دولار، إلا أن الشركة أعلنت عن خسائر تشغيلية بقيمة 7.8 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بسبب استمرارها في الاستثمار الضخم في بنية الذكاء الاصطناعي.

ينظر إلى الخطط الاقتصادية مثل ChatGPT Go على أنها خطوة هامة نحو تحقيق الربحية مع توسيع قاعدة المستخدمين العالمية، خاصة في الأسواق ذات النمو السريع في آسيا حيث يتنافس كل من OpenAI وجوجل بقوة للاستحواذ على حصة السوق.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

