OpenAI تطلق ChatGPT Go في 16 دولة جديدة بأسعار مغرية

أعلنت شركة OpenAI، عن توسع سريع لخطة ChatGPT Go الاقتصادية، التي تكلف أقل من 5 دولارات شهريا، لتشمل 16 دولة جديدة في منطقة آسيا.

وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش” التقني، توفر OpenAI الخطة الاقتصادية الآن في أفغانستان، بنجلاديش، بوتان، بروناي، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، تيمور الشرقية، وفيتنام.



وفي بعض البلدان مثل ماليزيا، تايلاند، فيتنام، الفلبين، وباكستان، يمكن للمستخدمين دفع الرسوم بالعملات المحلية، أما في البلدان الأخرى، يجب على المستخدمين دفع المبلغ بالدولار الأمريكي بحوالي 5 دولارات، مع اختلاف السعر بناء على الضرائب المحلية.



تشمل ميزات ChatGPT Go زيادة كبيرة في الحدود اليومية للرسائل، وتوليد الصور، وتحميل الملفات أو الصور، مقارنة بالخطة المجانية، كما توفر الخطة ذاكرة أكبر مرتين من الخطة المجانية، ما يساعد في تقديم ردود أكثر تخصيصا.





توسع كبير في جنوب شرق آسيا



وفقا لـ OpenAI، جاء هذا التوسع بعد أن شهدت الشركة نموا في عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا في جنوب شرق آسيا بنسبة تصل إلى 4 أضعاف.

كانت الخطة أطلقت لأول مرة في الهند في أغسطس، ثم في إندونيسيا في سبتمبر، وتشير التقارير إلى أن عدد المشتركين المدفوعين في الهند قد تضاعف منذ إطلاق الخطة.





التنافس مع جوجل



تتنافس OpenAI مع جوجل في تقديم خطط اشتراك اقتصادية للروبوتات الذكية في المزيد من المناطق، فقد أطلقت جوجل خطة Google AI Plus بنفس السعر تقريبا في إندونيسيا في سبتمبر، وتم توسيعها لتشمل أكثر من 40 دولة.

وتوفر الخطة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى نموذج Gemini 2.5 Pro الأكثر تطورا من جوجل، بالإضافة إلى أدوات إبداعية لتوليد الصور والفيديوهات، مثل Flow للتصميم، وWhisk لتحرير الصور، وVeo 3 Fast لإنشاء الفيديوهات، مع 200 جيجابايت من السعة التخزينية السحابية.





لحظة محورية لـ OpenAI



تأتي هذه التوسعات في وقت حاسم بالنسبة لـ OpenAI. ففي مؤتمر DevDay 2025 في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، أعلن الرئيس التنفيذي سام التمان أن ChatGPT وصل إلى 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا عالميا، بزيادة من 700 مليون في أغسطس.

كما كشفت الشركة عن تحول كبير في منصتها من خلال تقديم تطبيقات تعمل داخل ChatGPT، لتحويله إلى نظام بيئي يشبه متجر التطبيقات، مع شركاء مثل Spotify وZillow وCoursera وغيرهم.



وفي تصريح لـ TechCrunc، قال نيك تورلي، رئيس قسم ChatGPT، بشأن هذا التطور: “ما نحاول تحقيقه في السنوات القادمة هو أن يكون ChatGPT نفسه مثل نظام تشغيل حيث يمكنك استخدام التطبيقات، سواء كنت ترغب في الكتابة، البرمجة، أو التفاعل مع السلع والخدمات”.





خسائر رغم النمو الكبير



على الرغم من النمو السريع لـ OpenAI وتقييمها الأخير البالغ 500 مليار دولار، إلا أن الشركة أعلنت عن خسائر تشغيلية بقيمة 7.8 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بسبب استمرارها في الاستثمار الضخم في بنية الذكاء الاصطناعي.

ينظر إلى الخطط الاقتصادية مثل ChatGPT Go على أنها خطوة هامة نحو تحقيق الربحية مع توسيع قاعدة المستخدمين العالمية، خاصة في الأسواق ذات النمو السريع في آسيا حيث يتنافس كل من OpenAI وجوجل بقوة للاستحواذ على حصة السوق.